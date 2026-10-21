Mới ra tù 5 tháng, người đàn ông 7 tiền án lại bị bắt vì trộm vàng

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình An (sinh năm 1993, trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan công an, An có 7 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Tháng 5/2026, người này chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi trở về địa phương, do không có nghề nghiệp ổn định, An thường xuyên đi lang thang và lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 8/10/2026, An bị cáo buộc đột nhập vào một nhà dân tại xã Nam Đàn khi không có người ở nhà.

Tại đây, đối tượng cạy két sắt và lấy trộm 25,5 chỉ vàng, trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Đình An tại cơ quan Công an (ảnh: Công an Nghệ An).

Cơ quan công an cho biết trong quá trình thực hiện hành vi, An tháo biển kiểm soát xe máy, đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và lựa chọn những tuyến đường ít hoặc không có camera giám sát để di chuyển, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Sau quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Nam Đàn phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Nguyễn Đình An khi người này đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tại cơ quan công an, An khai sau khi lấy được số vàng nói trên đã chia nhỏ rồi mang bán tại nhiều tỉnh, thành để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua xe máy làm phương tiện phục vụ cho những lần trộm tiếp theo.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 2 xe máy, 2 con dao, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Nghệ An thông báo những người cho rằng mình là bị hại của Nguyễn Đình An có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo.