Mời quý khán giả đón xem truyền hình trực tiếp 'Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng
“Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-2026) diễn ra vào lúc 8h45 ngày 25/10/2026 tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Chương trình được truyền hình trực tiếp vào lúc 8h45 ngày 25/10/2026 trên các kênh LTV1, LTV2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng. Đồng thời, sự kiện sẽ được tiếp sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Ngoài ra, quý khán giả có thể theo dõi trực tuyến qua livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.
Trân trọng kính mời quý vị khán giả quan tâm theo dõi!
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/moi-quy-khan-gia-don-xem-truyen-hinh-truc-tiep-le-ky-niem-50-nam-xay-dung-va-phat-trien-vung-kinh-te-moi-ha-noi-tai-lam-dong-471176.html