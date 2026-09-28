Mối quan hệ 'tay ba' của Chi Pu và Kỳ Duyên

Mới đây, fanpage chính thức của Chị Chị Em Em 3 tiếp tục khiến khán giả tò mò khi đăng tải loạt hình ảnh mới của Chi Pu và Steven Nguyễn. Trong poster, Chi Pu xuất hiện bên cạnh nam diễn viên với tạo hình mang màu sắc hoài cổ. Khoảnh khắc hai người đứng sát cạnh nhau, cùng dòng chú thích đầy ẩn ý về những cuộc gặp gỡ giữa “những đổ vỡ”, lập tức thu hút sự chú ý.

Động thái này càng khiến mối quan hệ giữa các nhân vật trong Chị Chị Em Em 3 trở nên khó đoán. Trước đó, Kỳ Duyên và Steven Nguyễn từng gây chú ý khi xuất hiện trong first look của phim. Những hình ảnh thân mật cùng cách ê-kíp cố tình giữ kín mối quan hệ giữa hai nhân vật khiến khán giả đặt nhiều câu hỏi về vai trò của Steven Nguyễn bên cạnh Thị Mầu.

NSX Chị Chị Em Em 3 vừa chia sẻ hình ảnh hé lộ mối quan hệ 'mập mờ' giữ Chi Pu và Steven Nguyễn.

Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu, nhân vật lấy cảm hứng từ hình tượng nổi tiếng trong văn hóa dân gian. Trước khi Chi Pu được công bố, màn kết hợp giữa Kỳ Duyên và Steven Nguyễn đã trở thành một trong những điểm gây tò mò nhất của dự án. Poster đầu tiên thậm chí sử dụng câu “một đồng minh nguy hiểm” để gợi mở về mối quan hệ giữa hai nhân vật, nhưng chưa xác nhận đây là tình yêu hay một sự liên minh có tính toán.

Đáng chú ý, Thị Mầu của Kỳ Duyên còn có một cuộc hôn nhân được hé lộ trên màn ảnh. Ê-kíp từng công bố đại cảnh đám cưới giữa Thị Mầu và Văn Tài do Quốc Anh thủ vai. Không gian hôn lễ được đầu tư quy mô, cho thấy đây là một mối quan hệ quan trọng trong tuyến truyện của nhân vật.

Khán giả tò mò về mối quan hệ của Thị Mầu cùng 2 người đàn ông trong Chị Chị Em Em 3.

Trong khi đó, Chi Pu trở lại vũ trụ Chị Chị Em Em sau phần đầu tiên với vai Thị Nương. Theo nhà sản xuất Will Vũ, nhân vật này có nhiều nét đối lập với hình ảnh Chi Pu ngoài đời: Thị Nương không có quyền tự quyết định hạnh phúc của bản thân. Phần 3 cũng được xây dựng theo hướng đa tuyến, trong đó các nhân vật kết nối với nhau thông qua tình cảm, lợi ích và những xung đột chưa được tiết lộ.

Chính vì vậy, hình ảnh mới giữa Chi Pu và Steven Nguyễn càng khiến khán giả đặt Thị Nương vào mạng lưới quan hệ vốn đã phức tạp của Thị Mầu. Nếu trước đó Kỳ Duyên - Steven Nguyễn gây tò mò bởi những phân cảnh nhiều ẩn ý, thì nay Chi Pu lại xuất hiện cạnh nam diễn viên này với một tạo hình hoàn toàn khác.

Chị Chị Em Em 3 đang dần hé lộ một mạng lưới tình cảm chồng chéo thay vì chỉ xoay quanh hai nhân vật nữ như các phần trước. Tuy nhiên, việc những nhân vật này thực sự có quan hệ tình cảm ra sao vẫn được ê-kíp giữ kín. Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, Will Vũ sản xuất, dự kiến khởi chiếu ngày 16/10/2026.