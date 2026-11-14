Mối quan hệ ít ai ngờ của Lê Phương và Mỹ Tâm

Năm 2010, bộ phim truyền hình Cho Một Tình Yêu lên sóng, đánh dấu lần đầu tiên Mỹ Tâm thử sức với vai trò diễn viên truyền hình. Bên cạnh câu chuyện tình yêu của Linh Đan và những biến cố trong hành trình theo đuổi đam mê ca hát, bộ phim còn gây chú ý bởi màn đối đầu giữa Mỹ Tâm và Lê Phương. Đáng nói, nếu Mỹ Tâm đảm nhận vai nữ chính thì Lê Phương lại xuất hiện với hình tượng một cô gái ghen ghét, đố kỵ và trở thành tình địch của nhân vật Linh Đan.

Trong phim, Mỹ Tâm vào vai Linh Đan, cô gái xuất thân trong một gia đình giàu có, từng du học Mỹ và được định hướng theo nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, niềm đam mê lớn nhất của cô lại là ca hát. Sau khi gia đình gặp biến cố, Linh Đan mất đi cuộc sống sung túc, phải bắt đầu lại từ con số không và tự mình tìm kiếm cơ hội theo đuổi ước mơ.

Linh Đan gặp biến cố gia đình và mất đi cuộc sống sung túc.

Trong hành trình ấy, Linh Đan làm việc tại một khu nghỉ dưỡng ở Hội An và có cơ hội gặp gỡ Hải Đông - chàng trai xuất thân quyền quý. Mối quan hệ giữa hai người cũng trở thành một trong những tuyến tình cảm quan trọng của bộ phim. Tuy nhiên, chuyện tình này không chỉ có những khoảnh khắc ngọt ngào mà còn xuất hiện nhiều rắc rối từ những người xung quanh.

Lê Phương đảm nhận vai Ngọc Dung, đồng nghiệp của Linh Đan tại khu nghỉ dưỡng. Khác với hình ảnh hiền lành, chịu thương chịu khó mà khán giả thường thấy ở nữ diễn viên, Ngọc Dung lại là nhân vật có tính cách đố kỵ, ích kỷ. Khi chứng kiến Linh Đan được mọi người yêu mến, đặc biệt là nhận được sự quan tâm từ Hải Đông, Ngọc Dung không giấu được sự ghen ghét.

Từ mối quan hệ đồng nghiệp, cả hai dần trở thành đối thủ trong chuyện tình cảm. Ngọc Dung liên tục tìm cách gây khó dễ, cạnh tranh và tạo ra những tình huống khiến Linh Đan rơi vào cảnh khó xử. Sự xuất hiện của nhân vật này góp phần đẩy những mâu thuẫn trong chuyện tình yêu của nữ chính lên cao, đồng thời tạo nên những màn đối đầu đáng nhớ giữa hai nữ diễn viên.

Lê Phương vào vai nữ đồng nghiệp có tính đanh đá, đố kỵ.

Điều thú vị là vai Ngọc Dung cũng cho thấy một màu sắc diễn xuất khác biệt của Lê Phương. Trước và sau Cho Một Tình Yêu, nữ diễn viên thường gắn liền với những nhân vật có số phận truân chuyên, giàu tình cảm và chịu nhiều thiệt thòi. Bởi vậy, hình tượng một cô gái ghen tuông, đố kỵ, sẵn sàng gây khó dễ cho người khác trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong sự nghiệp của cô.

Sau hơn 15 năm, khi nhìn lại Cho Một Tình Yêu, màn kết hợp giữa Mỹ Tâm và Lê Phương vẫn là một chi tiết thú vị. Một người là nữ chính có hành trình vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi đam mê, người còn lại là tình địch tạo ra những sóng gió trong chuyện tình cảm. Hai hình tượng đối lập đã góp phần làm nên những diễn biến đáng nhớ của bộ phim từng được đông đảo khán giả quan tâm.