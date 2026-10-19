Mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Lễ khánh thành công trình xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn đảo Cù Lao Chàm. Đây là một trong bốn dự án trình diễn thuộc Hợp phần Kiểm soát ô nhiễm khu vực đông dân nghèo (PCDA), Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch được triển khai giai đoạn 2006-2011. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Vestas, nhà sản xuất tuabin gió hàng đầu thế giới của Đan Mạch và Nhà sản xuất tháp gió Việt Nam (CS Wind), sáng 29/11/2011. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Triển lãm sản phẩm bơm và công nghệ bơm đến từ Đan Mạch (Hà Nội, 2/8/2019). (Ảnh: Trần Việt/TTXVN) ​

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik chứng kiến Lễ ký kết xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Đan Mạch và thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi (2/11/2022). (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Đại biểu thực hiện nghi thức "Thắp sáng xanh lam” lên tòa nhà Bưu điện Hà Nội, hưởng ứng Ngày phòng chống đái tháo đường thế giới 14/11, do Bộ Y tế phối hợp với Đại Sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức (11/11/2023). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong chương trình thăm chính thức Vương Quốc Đan Mạch, chiều 21/11/2023, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Thủ tướng Quốc vương Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Quốc Vụ khanh Ngoại giao Đan Mạch Lina Gandlose Hansen đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 2 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đan Mạch nhằm trao đổi về hợp tác song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm (Hà Nội, 26/2/2024). (Ảnh: TTXVN phát)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Vincent Clerc, Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn A.P. Moller Maersk của Đan Mạch (Hà Nội, 18/11/2025). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội Hữu nghị Việt Nam-Đan Mạch (VIDAFA) phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh “Đan Mạch trong mắt em 2025” với chủ đề "Những ý tưởng xanh." (Ảnh: Lương Hiếu/TTXVN phát)

Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines và Albatros Travel thống nhất hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch hai chiều, nhằm gia tăng lượng khách Đan Mạch đến Việt Nam, đồng thời mở rộng dòng khách Việt Nam tới Bắc Âu (20/11/2025). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đan Mạch, Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch phối hợp với Trường Niels Brock Business College và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Siêu tổ chức “Cuộc thi hùng biện về tương lai tăng trưởng xanh Việt Nam” (24/4/2026). (Ảnh: TTXVN phát)

Sự kiện “Đà Nẵng-Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn," góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam-Đan Mạch trong lĩnh vực phát triển đô thị xanh, bền vững (Đà Nẵng, 20/6/2026). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Vương quốc Đan Mạch Lina Gandløse Hansen (Hà Nội, 3/10/2026). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong tuần lễ văn hoá Đan Mạch tại Việt Nam, tối 1/11/2009, tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội diễn ra đêm nhạc rock Việt Nam-Đan Mạch. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Gốm sứ mỹ nghệ của Bát Tràng, sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia, xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Đan Mạch, Nhật Bản, Pháp... (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch thăm Cảng cá Thuận An ở thành phố Huế và làm việc tại Văn phòng Ban quản lý cảng cá để tìm hiểu về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Sông Đáy, tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) chuyên sản xuất các loại ống cống chất lượng cao theo công nghệ của Đan Mạch. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Công ty Hoàng Văn (xã Lệ Ninh, Quảng Trị) nuôi gà đẻ trứng theo công nghệ Đan Mạch và vận hành theo mô hình tự động hóa đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Hoa tươi, sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Lâm Đồng sang thị trường Đan Mạch, Nhật Bản, Australia... (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Đan Mạch gồm dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện và cà phê. Trong ảnh: Sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu của Công ty TNHH Thiết Đan (Bình Dương). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Đan Mạch gồm dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện và cà phê. Trong ảnh: Giày xuất khẩu của Công ty hóa dệt Hà Tây (Hà Nội). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Đan Mạch gồm dệt may, giày dép, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, thiết bị điện và cà phê. Trong ảnh: Cà phê Robusta của Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

May xuất khẩu tại Công ty TNHH Công nghệ may mặc Spectre An Giang, 100% vốn của Đan Mạch (khu công nghiệp Bình Hòa, tỉnh An Giang). (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)