Võ Tòng và Phan Kim Liên không có quan hệ tình cảm như nhiều phiên bản cải biên trên màn ảnh từng khai thác. Trong nguyên tác Thủy Hử, Phan Kim Liên là vợ của Võ Đại Lang, anh trai Võ Tòng. Vì thế, giữa họ tồn tại mối quan hệ gia đình khá đặc biệt: Võ Tòng là em chồng, còn Phan Kim Liên là chị dâu.

Võ Đại Lang có ngoại hình thấp bé, cuộc sống nghèo khó và bị xem là không tương xứng với nhan sắc của Phan Kim Liên. Trong khi đó, Võ Tòng lại là người nổi tiếng bởi ngoại hình cao lớn, võ nghệ cao cường và tính cách cương trực. Sự khác biệt này trở thành một trong những yếu tố khiến bi kịch gia đình họ ngày càng nghiêm trọng.

Võ Tòng.

Võ Đại Lang - chồng Phan Kim Liên.

Phan Kim Liên sau đó nảy sinh quan hệ với Tây Môn Khánh. Khi chuyện ngoại tình bị phát hiện, Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên và Vương Bà tìm cách che giấu sự việc. Võ Đại Lang cuối cùng bị đầu độc và qua đời.

Ban đầu, Võ Tòng không trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau khi trở về, nhận thấy cái chết của anh trai có nhiều điểm bất thường, ông bắt đầu điều tra. Từ những manh mối thu thập được, Võ Tòng xác định Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh có liên quan đến cái chết của Võ Đại Lang.

Đây cũng là lúc mối quan hệ chị dâu - em chồng hoàn toàn chuyển thành đối đầu. Với Võ Tòng, Phan Kim Liên không còn đơn thuần là chị dâu mà trở thành người bị ông xem là đã phản bội anh trai và góp phần gây ra cái chết của người thân duy nhất.

Phan Kim Liên nảy sinh quan hệ bất chính với Tây Môn Khánh.

Sau khi làm rõ sự việc, Võ Tòng đã giết Phan Kim Liên để trả thù cho Võ Đại Lang. Ông tiếp tục tìm đến Tây Môn Khánh và kết liễu người này. Tình tiết “Võ Tòng sát tẩu” vì thế trở thành một trong những đoạn truyện nổi tiếng nhất Thủy Hử.

Điểm đáng chú ý là mối quan hệ giữa Võ Tòng và Phan Kim Liên không được xây dựng dựa trên tình yêu hay thù hận cá nhân ngay từ đầu. Bi kịch xuất phát từ một gia đình vốn đã bất hạnh, sau đó bị đẩy đến bước đường cùng bởi ngoại tình, âm mưu và cái chết của Võ Đại Lang.

Chính vì vậy, Phan Kim Liên trở thành một trong những nhân vật nữ gây tranh luận nhất Thủy Hử, còn Võ Tòng được khắc họa như người thực thi sự báo thù theo cách quyết liệt. Hai nhân vật có mối liên hệ trực tiếp với nhau, nhưng đó là mối quan hệ chị dâu - em chồng bị đẩy đến tận cùng bi kịch, chứ không phải một câu chuyện tình cảm như một số phiên bản chuyển thể về sau.

Nhan sắc của Phan Kim Liên.