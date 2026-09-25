Mối quan hệ đặc biệt giữa Nhật Kim Anh và mẹ chồng cũ

Mới đây, Nhật Kim Anh gây chú ý khi đăng ảnh chụp cùng hai con và mẹ chồng cũ tại Cần Thơ, kèm chú thích: "Chị Hằng và gia đình của cô ấy".

Bên dưới bài đăng nhiều người dành lời khen nét phúc hậu của mẹ chồng cũ Nhật Kim Anh. Không chỉ thế, người hâm mộ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi nữ ca sĩ vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng cũ sau nhiều năm ly hôn.

Theo Nhật Kim Anh, bố mẹ chồng cũ rất quý mến cô. Hai bên đã gác lại chuyện quá khứ nên giao tiếp thoải mái, không ngại ngùng. Họ thậm chí cưng chiều con gái riêng của Nhật Kim Anh như cháu gái. Nữ ca sĩ cũng từng chia sẻ được mẹ chồng gửi trái cây từ quê lên cho cô và con gái.

Dịp Trung thu này, Nhật Kim Anh cũng đưa con gái về Cần Thơ để cùng con trai đón Tết thiếu nhi: "Trung thu không chỉ là mùa của trăng tròn, mà còn là mùa của sự sum vầy và lan tỏa yêu thương. Chúc cho tất cả chúng ta đều có một mùa Trung thu bình an, trọn vẹn bên những người thân yêu!", Nhật Kim Anh viết trên trang cá nhân.

Nhật Kim Anh hóa chị Hằng. Cô sinh năm 1985 ở Vũng Tàu (nay thuộc TP HCM), nổi tiếng ở cả lĩnh vực phim ảnh và ca hát. Cô từng tham gia các phim: Long thành cầm giả ca, Gieo gió, 39 độ yêu, Cạm bẫy - hơi thở của quỷ...

Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc nhưng đến tháng 6/2019, cặp đôi đường ai nấy đi trong ồn ào giành quyền nuôi con. Sau nhiều lần kiện tụng, cô và chồng cũ ngừng tranh chấp với mong muốn con trai không rơi vào tình trạng ức chế tâm lý. Sau đó, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè. Đến tháng 1/2025, cô sinh con gái Julia sau thời gian dài nỗ lực làm IVF và giấu kín danh tính bố bé.