Mối quan hệ đặc biệt giữa Điện Gia Lai (GEG) và hệ sinh thái TTC Group

Hệ sinh thái TTC Group nắm giữ 40,3% vốn GEG

Báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Điện Gia Lai (GEG) cho thấy, tại 30/9/2026, vốn điều lệ của Điện Gia Lai ở mức 3.762,2 tỷ đồng, trong đó, Jera Asia Vietnam Holdings Pte. Ltd. tiếp tục là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 35,1% vốn cổ phần phổ thông, tương ứng giá trị hơn 1.320,4 tỷ đồng, tăng so với mức 1.257,6 tỷ đồng đầu năm nhưng không thay đổi tỷ lệ sở hữu.

Cổ đông đáng chú ý nhất của GEG phải kể đến nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái TTC Group. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công tăng tỷ lệ nắm giữ từ 16,79% lên 19,98%, tương ứng giá trị cổ phần tăng từ 601,6 tỷ đồng lên 751,7 tỷ đồng. Ngược lại, Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa giảm tỷ lệ sở hữu từ 10,99% xuống còn 6,85%, với giá trị cổ phần giảm từ 393,8 tỷ đồng xuống 257,7 tỷ đồng

Cơ cấu sở hữu của Điện Gia Lai.

Các cổ đông lớn khác gồm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre nắm giữ 6,33% vốn, Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công sở hữu 3,83% và Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa nắm giữ 3,31%. Trong đó, tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông sau lần lượt giảm từ 3,83% và 5,28% hồi đầu năm.

Các doanh nghiệp này đều nằm trong hệ sinh thái TTC Group. Như vậy, Nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái TTC Thành Công hiện nắm giữ tổng cộng 40,3% vốn cổ phần của GEG.

Dòng tiền giữa GEG và các doanh nghiệp liên quan có gì đáng chú ý?

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất, trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) phát sinh nhiều giao dịch với các bên liên quan, trong đó có các cổ đông và doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thành Thành Công (TTC).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công phát sinh giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ trị giá gần 19,8 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận khoản cổ tức phải trả cho cổ đông này là 10,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), một cổ đông của GEG, có khoản cổ tức ưu đãi được ghi nhận ở mức gần 16,9 tỷ đồng.

Ở chiều giao dịch với các doanh nghiệp liên quan khác, Công ty Cổ phần Năng lượng TTC phát sinh doanh thu cung cấp dịch vụ hơn 35,9 tỷ đồng. Đây là một trong những khoản giao dịch có giá trị lớn được ghi nhận trong danh sách các bên liên quan.

Tình hình kinh doanh của Điện Gia Lai.

GEG cũng ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ hơn 5,1 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh; doanh thu cung cấp dịch vụ 564,2 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Điện gió LAV1 và giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ hơn 5 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Thành Thành Nam.

Ngoài ra, một số giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ khác được thực hiện với các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc (gần 1,7 tỷ đồng), Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC (gần 1,5 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Y tế DHA (gần 592 triệu đồng) và Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (77,2 triệu đồng).

Về số dư công nợ tại ngày 30/9/2026, GEG ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn từ các bên liên quan gần 47,8 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 28,8 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, khoản phải thu từ Công ty Cổ phần Năng lượng TTC chiếm phần lớn với hơn 47,2 tỷ đồng, tăng từ 28,5 tỷ đồng hồi đầu năm. Khoản phải thu từ Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu công nghiệp Đặng Huỳnh là 533,2 triệu đồng, trong khi khoản phải thu từ chi nhánh Công ty TNHH Du lịch TTC - TTC Resort Premium - Dốc Lết là 29,1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi nhận khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 36,9 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín; khoản phải thu dài hạn khác 498,2 triệu đồng từ Công ty Cổ phần Thành Thành Nam.

Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công đạt hơn 1,6 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa ghi nhận khoản mục này. GEG cũng có khoản người mua trả tiền trước 1,4 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Biên Hòa Thành Long.

Đối với các khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận, tại ngày 30/9/2026, GEG còn phải trả tổng cộng gần 17 tỷ đồng cho các cổ đông liên quan. Trong đó, khoản phải trả DEG là gần 16,9 tỷ đồng, còn khoản phải trả Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công là 10,5 triệu đồng.

Chi phí thù lao lãnh đạo tăng mạnh

Một nội dung khác đáng chú ý trong thuyết minh báo cáo tài chính là chi phí thù lao, tiền lương dành cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của GEG.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thù lao Hội đồng quản trị được ghi nhận gần 3,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 3,27 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ông Tân Xuân Hiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhận thù lao gần 1,7 tỷ đồng. Các thành viên khác như ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn, bà Phạm Thị Khuê, bà Nguyễn Thúy Vân, ông Eiji Hagio và ông Mark Houghton Scott Leslie mỗi người nhận 270 triệu đồng.

Đối với Ban Tổng Giám đốc và các chức danh quản lý, tổng chi phí tiền lương, thù lao trong 9 tháng đạt hơn 5,75 tỷ đồng, tăng so với mức 5,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc, nhận gần 2 tỷ đồng; ông Lê Thanh Vinh, Phó Tổng Giám đốc thường trực, nhận gần 1,6 tỷ đồng; ông Nguyễn Phong Phú, Phó Tổng Giám đốc, nhận gần 1,34 tỷ đồng và bà Trần Thị Hồng Thắm, Kế toán trưởng, nhận hơn 813 triệu đồng.

Tính chung, tổng chi phí thù lao Hội đồng quản trị và tiền lương Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của GEG trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 9,08 tỷ đồng, tăng khoảng 4,7% so với mức gần 8,68 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.