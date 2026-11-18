Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan lần đầu kết hợp trong một dự án điện ảnh mang tên Huyết Thống. Trong phim, cả hai vào vai vợ chồng, cùng có một cô con gái tên Ân. Nhân vật Thương do Lan Phương đảm nhận và bác sĩ Tâm của Quách Ngọc Ngoan là một gia đình nhỏ. Tuy nhiên, cuộc sống của họ dần bị đảo lộn khi cô con gái xuất hiện những biểu hiện bất thường, kéo theo hàng loạt sự việc kỳ bí cùng những bí mật chưa được hé lộ.

Việc hai diễn viên lần đầu đóng cặp vợ chồng trên màn ảnh rộng tạo sự tò mò cho khán giả. Đặc biệt, đây là tuyến nhân vật đòi hỏi cả hai phải thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc, từ tình cảm gia đình, sự lo lắng của cha mẹ dành cho con đến những phản ứng trước các biến cố khó lường. Mối quan hệ giữa Thương và Tâm cũng là một phần quan trọng trong câu chuyện mà Huyết Thống muốn khai thác.

Gia đình của Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan phim Huyết Thống.

Trước khi cùng tham gia Huyết Thống, hai diễn viên chưa được biết đến là những gương mặt thường xuyên hợp tác trong các dự án nghệ thuật. Cũng chưa có thông tin công khai cho thấy họ có mối quan hệ thân thiết đặc biệt ngoài công việc. Vì vậy, hình ảnh vợ chồng và câu chuyện có con chung chỉ thuộc về hai nhân vật trong phim, không phản ánh đời tư của nghệ sĩ.

Lan Phương là diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Cả Một Đời Ân Oán, Thương Ngày Nắng Về, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình. Nữ diễn viên thường đảm nhận những vai diễn có diễn biến tâm lý phức tạp, đòi hỏi khả năng chuyển biến cảm xúc linh hoạt. Bên cạnh phim truyền hình, cô cũng từng tham gia các dự án điện ảnh mang màu sắc kinh dị như Kẻ Ăn Hồn và Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng. Đây cũng là thể loại giúp Lan Phương có thêm cơ hội thể hiện những khía cạnh khác trong diễn xuất.

Quách Ngọc Ngoan vào vai bác sĩ Tâm.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan là gương mặt từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm điện ảnh như Long Thành Cầm Giả Ca, Lôi Báo và Người Bất Tử. Nam diễn viên sở hữu ngoại hình nam tính, thường được giao những nhân vật có nội tâm nhiều lớp và số phận phức tạp. Sau một thời gian có những biến động trong cuộc sống cá nhân, sự trở lại của anh với các dự án phim ảnh tiếp tục nhận được sự quan tâm.

Lan Phương vào vai vợ bác sĩ Tâm.

Với Huyết Thống, Lan Phương và Quách Ngọc Ngoan có dịp lần đầu thử sức trong hình tượng một cặp vợ chồng trên màn ảnh rộng. Sự kết hợp giữa hai diễn viên ở tuyến nhân vật cha mẹ có con gái gặp biến cố được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho bộ phim. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 25/12/2026.