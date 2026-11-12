Mỗi phán quyết của Tòa án nhân dân, thẩm phán phản ánh hiệu quả nền pháp chế của địa phương

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: N.H

Theo báo cáo của TAND tỉnh, sau sắp xếp tổ chức bộ máy, TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị đã tập trung rà soát, ban hành và điều chỉnh các quy chế làm việc, quy trình công tác, phân công nhiệm vụ cho tập thể lãnh đạo, các tòa chuyên trách, phòng giúp việc theo đúng quy định, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Các đại biểu tham dự buổi làm việc - Ảnh: N.H

Từ ngày 1/10/2025-30/9/2026, TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị đã thụ lý 7.701 vụ, việc; đã giải quyết 7.539 vụ, việc, đạt tỉ lệ 97,9%. Trong đó, TAND tỉnh thụ lý 554 vụ, việc; giải quyết 531 vụ, việc, đạt tỉ lệ 95,9%. TAND khu vực thụ lý 7.147 vụ, việc; giải quyết 7.008 vụ, việc, đạt tỉ lệ 98,1%.

Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án tiếp tục được quan tâm và từng bước nâng cao. Các tòa án chú trọng thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên tòa, bảo đảm việc giải quyết vụ án dựa trên kết quả xem xét, đánh giá chứng cứ khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật…

Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, kết quả giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ, ma túy và các vụ án nghiêm trọng, phức tạp được TAND tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng tiến độ, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; công tác hòa giải, đối thoại và giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính tiếp tục được quan tâm; công tác phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục được duy trì, tăng cường…

Đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

TAND tỉnh cũng đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh quan tâm thực hiện chức năng giám sát đối với việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các quyết định hành chính và trách nhiệm phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ của các cơ quan, tổ chức có liên quan khi tòa án yêu cầu theo quy định.

Xem xét, có ý kiến với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa tòa án với chính quyền địa phương, nhất là trong giải quyết các vụ án tranh chấp đất đai, án hành chính phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách địa phương hằng năm cho TAND tỉnh để có thêm nguồn lực thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ công tác xét xử và hoạt động chuyên môn trên địa bàn…

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại biểu thảo luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đại diện các ban, ngành liên quan đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm các kiến nghị, đề xuất của TAND tỉnh về tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ; công tác phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính của TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: N.H

Đồng chí Chủ tịch HĐND đề nghị trong thời thời gian tới, TAND tỉnh cần chuẩn bị báo cáo đầy đủ để trình trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh, trong đó, phải nhận diện được quyền thực hiện tư pháp, tình hình diễn biến, dự báo trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; thực hiện đồng bộ, chủ động, linh hoạt, chặt chẽ công tác phối hợp với các cơ quan trong khối nội chính…

Hiện tình hình các loại tội phạm đang diễn biến phức tạp, vì vậy, TAND tỉnh phải tăng cường công tác đào tạo, tự đào tạo đội ngũ thẩm phán vững về chứng cứ, chứng minh, chắc về các căn cứ để áp dụng pháp luật; đồng thời các thẩm phán phải công tâm, minh bạch, khách quan trong xét xử các vụ án để mỗi phán quyết của TAND, thẩm phán phản ánh hiệu quả nền pháp chế của địa phương; tăng cường công tác xét xử lưu động, trực tiếp, tuyên truyền giáo dục pháp luật…

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cho ý kiến cụ thể về các kiến nghị, đề xuất của TAND tỉnh nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.