'Mỗi phần mộ được lấy mẫu là lời tri ân tới các liệt sĩ'

Để hiểu hơn về những công việc thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã trao đổi với Đại úy Cao Huy Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về quá trình lấy mẫu 555 phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, Nhổn và Mai Dịch.

Thưa đồng chí, sau thời gian triển khai, công tác lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

Chúng tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu từ ngày 29/7/2026 và đến ngày 12/9/2026 hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình thực hiện, lực lượng đã triển khai tại 3 nghĩa trang của thành phố. Tại nghĩa trang Ngọc Hồi, chúng tôi lấy mẫu tại 48 phần mộ; nghĩa trang Nhổn là 38 phần mộ; tại nghĩa trang Mai Dịch là 469 phần mộ không có thông tin.

Như vậy, tổng cộng trong toàn chiến dịch, chúng tôi đã hoàn thành lấy mẫu tại 555 phần mộ ở 3 nghĩa trang của thành phố.

Đại uý Cao Huy Hiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Kết quả này đã vượt khoảng một tháng so với tiến độ cấp trên đề ra. Đâu là yếu tố giúp đơn vị hoàn thành vượt tiến độ này, thưa đồng chí?

Cấp trên đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu trước ngày 10/10. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi luôn cố gắng, cùng nhau nỗ lực và xác định phải phấn đấu vượt chỉ tiêu theo từng ngày.

Đơn vị đặt chỉ tiêu cụ thể theo từng ngày, từng tuần để cán bộ, chiến sĩ chủ động tổ chức thực hiện. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự cố gắng của cán bộ, chiến sĩ, chúng tôi đã hoàn thành nội dung lấy mẫu xét nghiệm đối với các phần mộ liệt sĩ không có thông tin vào ngày 12/9, vượt khoảng một tháng so với tiến độ đề ra.

Để hoàn thành vượt tiến độ nhiệm vụ khai quật, xác định danh tính hài cốt, việc lấy mẫu tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội được cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm như thế nào, thưa đồng chí?

Từ khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, có ý nghĩa và rất quan trọng mà cấp trên giao cho lực lượng thực hiện tại các nghĩa trang của thành phố.

Ngay từ đầu, đơn vị đã xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ, xác định phải đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Các nghĩa trang đã được tôn tạo nhiều lần, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thời tiết có nhiều thời điểm không thuận lợi, mưa to kéo dài.

Chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang Mai Dịch.

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, tìm mọi biện pháp để khắc phục khó khăn, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, nỗ lực, “vượt nắng, thắng mưa”, khắc phục mọi điều kiện, hoàn cảnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu vượt tiến độ đề ra.

Khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đến kết quả cuối cùng, cán bộ, chiến sĩ rất vui mừng và tự hào vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Đồng thời, chúng tôi cảm thấy mình đã hoàn thành một nhiệm vụ rất thiêng liêng, ý nghĩa. Đây cũng là việc làm thể hiện sự tri ân của thế hệ đi sau đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì đất nước.

Thưa đồng chí, việc tham gia thực hiện nhiệm vụ trong kế hoạch 500 ngày đêm có ý nghĩa như thế nào đối với công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ?

Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ với nhiều khó khăn, vất vả, trong điều kiện thời tiết và hoàn cảnh khắc nghiệt, trước hết chúng tôi giáo dục cho bộ đội tinh thần đoàn kết, ý thức khắc phục khó khăn trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, ý nghĩa này, thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ như chúng tôi hiểu rõ hơn về những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước.

Từ đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định rõ hơn nhiệm vụ, động cơ phấn đấu, từng bước nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tri ân những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã đổ máu để giành lại nền hòa bình hôm nay.

Xin cảm ơn đồng chí!