Liếm môi, bóc da khiến môi càng tổn thương

Khi môi khô, nhiều người có thói quen liếm môi để tạo cảm giác ẩm tức thời. Tuy nhiên, nước bọt bay hơi nhanh khiến môi càng khô, trong khi các enzyme trong nước bọt có thể góp phần gây kích ứng vùng da vốn đã nhạy cảm. Tình trạng môi liên tục ẩm rồi khô cũng làm hàng rào bảo vệ môi suy yếu.

Bên cạnh đó, dùng tay bóc lớp da đang bong có thể làm tổn thương phần da non bên dưới, gây chảy máu, đau rát và khiến môi lâu phục hồi. Những vết nứt mới cũng dễ xuất hiện nếu vùng da liên tục bị tác động.

Để hạn chế tổn thương, nên bỏ thói quen liếm môi, không dùng tay cạy hoặc kéo lớp da bong. Thay vào đó, thoa son dưỡng phù hợp thường xuyên và để lớp da bong tự nhiên.

Son dưỡng chứa thành phần gây kích ứng

Không phải loại son dưỡng nào cũng phù hợp với đôi môi đang khô nứt. Một số thành phần tạo mùi, tạo vị hoặc cảm giác the mát có thể gây kích ứng, nhất là khi hàng rào bảo vệ môi đã suy yếu.

Theo Viện Da liễu Hoa Kỳ (AAD), người bị khô môi nên tránh sản phẩm chứa menthol, long não (camphor), hương liệu, tinh dầu bạc hà, khuynh diệp, hương quế, hương cam chanh và acid salicylic. Lanolin cũng có thể gây phản ứng ở một số người nhạy cảm.

Cảm giác châm chích, nóng rát hoặc the mát sau khi thoa son dưỡng không đồng nghĩa sản phẩm đang phát huy tác dụng. Đây có thể là dấu hiệu kích ứng, vì vậy nên ngừng sử dụng nếu xuất hiện những biểu hiện này.

Ngoài son dưỡng, son màu, son bóng, kem đánh răng và nước súc miệng cũng có thể chứa thành phần gây kích ứng hoặc dị ứng. Người thường xuyên bị khô môi nên ưu tiên sản phẩm có công thức đơn giản, không hương liệu, không tạo màu.

Các thành phần như petrolatum, dầu khoáng, dimethicone hoặc ceramide có thể giúp giữ ẩm, bảo vệ và làm mềm môi. Khi ra ngoài trời, nên chọn son dưỡng có chỉ số chống nắng SPF 30 trở lên.

Phân biệt khô môi thông thường với viêm môi tiếp xúc

Khô môi thông thường thường liên quan đến thời tiết lạnh, gió, độ ẩm thấp hoặc thói quen chăm sóc chưa phù hợp. Biểu hiện chủ yếu là môi khô căng, ráp, bong vảy nhỏ, đôi khi xuất hiện các vết nứt nông. Tình trạng thường cải thiện khi hạn chế yếu tố gây khô và dưỡng ẩm đều đặn.

Trong khi đó, viêm môi tiếp xúc xảy ra khi môi phản ứng với chất gây kích ứng hoặc dị nguyên. Bệnh có hai dạng chính:

Viêm môi tiếp xúc kích ứng: Xảy ra khi nước bọt, hóa chất hoặc sản phẩm chăm sóc môi làm tổn thương trực tiếp hàng rào bảo vệ da. Biểu hiện thường gặp là môi đỏ, khô, bong vảy, nứt nẻ và đau rát.

Viêm môi tiếp xúc dị ứng: Là phản ứng miễn dịch với một thành phần mà cơ thể đã trở nên mẫn cảm, thường gặp trong hương liệu, chất tạo vị hoặc chất bảo quản. Ngoài bong tróc, môi có thể ngứa, nóng rát, sưng nhẹ và tổn thương lan ra vùng da quanh miệng.

Hai tình trạng này có biểu hiện khá giống nhau nên khó phân biệt chỉ bằng quan sát. Nếu môi liên tục đỏ, ngứa rát, sưng hoặc bong tróc dù đã thay đổi sản phẩm chăm sóc và dưỡng ẩm, bạn nên đi khám chuyên khoa da liễu.

Không nên tự ý sử dụng thuốc bôi chứa corticoid khi chưa xác định nguyên nhân. Nếu tình trạng nứt nẻ kéo dài khoảng 2-3 tuần, không cải thiện dù đã chăm sóc phù hợp, cần thăm khám để tìm nguyên nhân và loại trừ các bệnh lý da liễu khác.