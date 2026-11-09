Mời nữ tài xế xe bán tải không nhường đường cho xe ưu tiên lên làm việc

Trước đó, chiều 8/11, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn trên cao tốc Đà Lạt – Liên Khương, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát tín hiệu ưu tiên, yêu cầu các phương tiện chủ động nhường đường.

Tuy nhiên, bà H điều khiển xe bán tải, đã không chuyển hướng sang phải theo hướng dẫn, không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ, ảnh hưởng tới sự lưu thông của đoàn xe ưu tiên.

Nữ tài xế không nhường đường cho đoàn xe ưu tiên trên cao tốc Đà Lạt – Liên Khương.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Lâm Viên – Đà Lạt, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nữ tài xế về hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng làm việc với bà H về hành vi vi phạm.

Theo Nghị định 168, với hành vi này, người vi phạm đối mặt mức phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi gặp xe ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ, người điều khiển phương tiện cần nghiêm túc chấp hành, chủ động nhường đường, bảo đảm an toàn giao thông và không làm cản trở hoạt động của các lực lượng chức năng.