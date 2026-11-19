Nghị định 412/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2026.

Với vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường, Khoản 2 Điều 25 Nghị định 412/2026 nêu rõ, phạt tiền từ 500.000-1 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.

Như vậy, cá nhân có hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư sẽ bị phạt tiền tới 1 triệu đồng. Mức phạt này cũng được áp dụng đối với hành vi đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư.

Mức phạt tiền sẽ tăng lên, từ 1 - 2 triệu đồng với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải hoặc hệ thống thoát nước mưa; thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt vào ao, hồ, kênh rạch, sông, suối, biển.

Mức phạt trên được áp dụng đối với cá nhân. Tổ chức có cùng hành vi vi phạm, bị phạt tiền gấp 2 lần cá nhân.

Ngoài nội dung trên, Nghị định 412/2026 còn nêu rõ, hành ci thi công công trình không có giấy phép môi trường có thể bị phạt đến 1,2 tỷ đồng.

Cụ thể, theo điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 14 Nghị định 412/2026, cá nhân không có giấy phép môi trường bị phạt 200-400 triệu đồng nếu dự án, cơ sở thuộc thẩm quyền cấp phép của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp tỉnh và 400-600 triệu đồng nếu thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ NN&MT. Với cùng hành vi này, tổ chức vi phạm sẽ bị phạt từ 800 triệu - 1,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo quy định trước đây (tại Điều 14 Nghị định 45/2022, mức phạt đối với cá nhân lần lượt là 150-170 triệu đồng ở nhóm cấp tỉnh và 200-220 triệu đồng ở nhóm thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường….).

Bên cạnh đó, Nghị định 412/2026 cũng bổ sung khung xử phạt riêng khi tái phạm. Theo khoản 4 Điều 14, cá nhân đã bị xử phạt về hành vi không có giấy phép môi trường mà tái phạm bị phạt 600-800 triệu đồng ở nhóm cấp tỉnh và 800 triệu-1 tỷ đồng ở nhóm cấp bộ. Tổ chức tái phạm ở nhóm cấp Bộ có thể bị phạt đến 2 tỷ đồng.

Với hành vi không đăng ký môi trường, khoản 1 Điều 14 của Nghị định 412/2026 quy định mức phạt từ 20–30 triệu đồng với cá nhân nếu phải đăng ký tại UBND cấp xã và 50-70 triệu đồng nếu phải đăng ký tại UBND cấp tỉnh (quy định cũ chỉ chia ba khung phạt từ 3-30 triệu đồng, dựa vào việc dự án, cơ sở có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không và thẩm quyền phê duyệt báo cáo).