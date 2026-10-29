Mới nhất vụ nước sông Cầu đổi màu bất thường: Siết quản lý nhà máy giấy

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh tại cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 22/10.

Trong đó, lãnh đạo tỉnh đưa ra yêu cầu đối với hoạt động sản xuất giấy trên địa bàn nhằm hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương khẩn trương báo cáo, đề xuất để lãnh đạo tỉnh xem xét, cho chủ trương quản lý hoạt động sản xuất giấy.

Nước sông Cầu đoạn chảy qua xã Bạch Thông đổi màu liên quan đến nhà máy giấy

UBND tỉnh không khuyến khích thu hút đầu tư mới và hoạt động mở rộng các dự án sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Đối với các dự án, cơ sở sản xuất giấy đang hoạt động ngoài khu, cụm công nghiệp, tỉnh yêu cầu xây dựng lộ trình di dời vào các khu, cụm công nghiệp tập trung có hệ thống xử lý nước thải phù hợp, đáp ứng quy định hiện hành.

Đối với các dự án sản xuất giấy trong cụm công nghiệp, hoạt động sản xuất phải phù hợp với ngành, nghề thu hút đầu tư theo quy định. Các cơ sở phải đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp, được lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động. Chất lượng nước thải sau xử lý phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Thời gian qua, một số cơ sở sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên bị người dân phản ánh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.

Mới đây, nước sông Cầu đoạn chảy qua xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ chuyển màu đục như nước vo gạo. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có liên quan đến hoạt động xả thải của một nhà máy giấy trên địa bàn.

Trước đó, một nhà máy giấy nằm ven sông Cầu (thuộc phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên) cũng buộc phải di dời do quá trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến nhiều kiến nghị.