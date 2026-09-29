Mối nhân duyên giữa siêu sao bóng đá nước Anh và cầu thủ Việt kiều ĐT Việt Nam

Williams Minh Hoàng đang trở thành một trong những cái tên được chú ý sau màn ra mắt ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 2007 đá chính trong trận gặp ĐT Philippines và để lại dấu ấn với pha căng ngang dẫn tới bàn thắng duy nhất của Nguyễn Đình Bắc. Đáng chú ý, hành trình Minh Hoàng từ Anh trở về Việt Nam lại có dấu ấn của một cái tên rất đặc biệt: Harry Kane.

Cuộc gặp với Harry Kane

Williams Minh Hoàng, tên tiếng Anh là Lee Oliver Grant Williams, sinh năm 2007 tại Manchester (Anh), có bố là người Anh và mẹ là người Việt Nam.

Trước khi trở về Việt Nam, Minh Hoàng từng được đào tạo và tập luyện trong môi trường bóng đá Anh. Nam cầu thủ sinh năm 2007 cũng có thời gian làm việc với cựu tiền đạo Liverpool - Robbie Fowler.

Trong quá trình này, Minh Hoàng có cơ hội gặp Harry Kane. Theo chia sẻ của tiền đạo trẻ, cuộc trò chuyện với đội trưởng tuyển Anh đã mang đến cho anh một lời khuyên đáng nhớ về hướng phát triển sự nghiệp.

Williams Minh Hoàng là cầu thủ trẻ nhất ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

“Tôi gặp Harry và được anh ấy khuyên về quê hương Việt Nam, nơi có dòng máu của tôi để thi đấu. Harry tin rằng đây sẽ là bước ngoặt để tôi thật sự phát triển bản thân” - Minh Hoàng chia sẻ. Minh Hoàng cho biết Kane nói rằng việc trở về quê hương và được đại diện cho Việt Nam sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt đối với Minh Hoàng.

Lời khuyên ấy sau đó trở thành một phần trong quyết định của Minh Hoàng. Năm 2025, cầu thủ trẻ trở về Việt Nam thi đấu cho CLB Công an TP.HCM.

Từ lời khuyên của Kane đến ĐT Việt Nam

Mùa giải 2025/26, Minh Hoàng nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Việt Nam. Tiền đạo cao 1m90 ghi 6 bàn tại V.League và 2 bàn ở Cúp Quốc gia, góp phần giúp CLB Công an TP.HCM giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2025/26.

Đến tháng 8/2026, Minh Hoàng hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Sau đó, anh được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên đội tuyển Quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Điều đặc biệt là Minh Hoàng chỉ mất 4 buổi tập cùng đội tuyển trước khi được trao suất đá chính trong trận mở màn gặp ĐT Philippines. Ở tuổi 19, anh có màn ra mắt đáng chú ý khi tích cực tranh chấp và trực tiếp tạo ra tình huống dẫn tới bàn thắng của Đình Bắc, giúp ĐT Việt Nam thắng 1-0.

Minh Hoàng đã có màn ra mắt đầy ấn tượng trong màu áo ĐT Việt Nam. (Ảnh: CLB bóng đá Công an TP.HCM)

Lời khuyên mà Minh Hoàng từng nhận được từ Kane đã có một cái kết khá đặc biệt: từ một cầu thủ trẻ trưởng thành tại Anh, Minh Hoàng trở về quê mẹ, nhập quốc tịch Việt Nam và khoác áo ĐT Quốc gia. Chính Minh Hoàng thừa nhận cuộc trò chuyện với Kane đã để lại cho anh một định hướng đáng nhớ. Và giờ đây, “mối nhân duyên” giữa hai cầu thủ có chung tình yêu với bóng đá đã trở thành một câu chuyện thú vị phía sau màn ra mắt ĐT Việt Nam của Minh Hoàng.

Nói về việc thi đấu ở cấp CLB và ĐT Quốc gia tại Việt Nam, Williams Minh Hoàng cho rằng không có quá nhiều khác biệt về chiến thuật khi anh từng thi đấu với sơ đồ tương tự. “Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng”, Minh Hoàng nói.

Hướng tới cuộc đối đầu với ĐT Thái Lan, Williams Minh Hoàng thể hiện sự tự tin: “Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này”.