Mối nhân duyên 40 năm của Hữu Châu và Hồng Đào

Mới đây, Hồng Đào và Hữu Châu tiếp tục hội ngộ trên màn ảnh qua Lên Hương. Trong phim, Hồng Đào đảm nhận bà Mũi, còn Hữu Châu vào vai ông Năm, anh chồng của nhân vật này. Hai nhân vật có nhiều màn tranh cãi, đối đầu, tạo nên những phân cảnh tương đối căng thẳng. Trái ngược với mối quan hệ trên phim, ngoài đời, hai nghệ sĩ đã là bạn bè và đồng nghiệp của nhau hơn 40 năm.

Đáng chú ý, sự ăn ý của Hữu Châu và Hồng Đào không đến từ một quá trình hợp tác ngắn ngủi. Hồng Đào từng chia sẻ rằng cả hai chỉ cần tập thoại một lần trước khi thực hiện những cảnh chung trong Lên Hương. Sau nhiều thập kỷ quen biết và cùng hoạt động nghệ thuật, họ đã hiểu cách làm việc của nhau, từ đó tạo được sự tự nhiên khi diễn xuất.

Hữu Châu và Hồng Đào có hơn 40 năm gắn bó, từ sân khấu đến những lần tái hợp trên màn ảnh.

Lên Hương cũng không phải lần đầu Hữu Châu và Hồng Đào xuất hiện chung trong một bộ phim. Trước đó, cả hai từng góp mặt trong Cục Vàng Của Ngoại của đạo diễn Khương Ngọc, ra mắt năm 2025. Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Việt Hương, Lê Khánh, Băng Di, Lâm Thanh Mỹ cùng Hồng Đào và Hữu Châu.

Thế nhưng, mối nhân duyên giữa hai nghệ sĩ đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước khi họ có những lần hợp tác trên màn ảnh. Hữu Châu và Hồng Đào quen nhau từ thời còn học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Hữu Châu tốt nghiệp năm 1985, cùng thế hệ với Hồng Đào, Hữu Nghĩa và nhiều nghệ sĩ sau này trở thành những gương mặt nổi bật của sân khấu phía Nam.

Mối nhân duyên giữa hai nghệ sĩ đã bắt đầu từ nhiều thập kỷ trước khi họ có những lần hợp tác trên màn ảnh.

Sau khi rời trường, cả hai tiếp tục theo đuổi sân khấu và từng hoạt động tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu miền Nam, trong đó có Thành Lộc, Hồng Vân, Hữu Châu và Hồng Đào. Những năm tháng cùng đứng trên sân khấu cũng góp phần tạo nên mối quan hệ gắn bó giữa hai người.

Hơn 40 năm quen biết, Hữu Châu và Hồng Đào có nhiều kỷ niệm từ thời còn trẻ. Hữu Châu từng kể rằng ông giao tiền cát-sê cho Hồng Đào giữ hộ trong những năm đầu đi diễn. Khi ấy, nữ nghệ sĩ là người ông tin tưởng để quản lý những khoản tiền kiếm được từ công việc. Nhờ quá trình tích góp, Hữu Châu sau đó mua được chiếc xe máy đầu tiên.

Từ những người bạn cùng học và cùng làm nghề, Hữu Châu và Hồng Đào dần có những hướng đi riêng. Hồng Đào từng có thời gian hoạt động nghệ thuật tại Mỹ trước khi trở lại Việt Nam, sau đó tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Hữu Châu tiếp tục gắn bó với sân khấu, đồng thời xuất hiện trong nhiều bộ phim như Lô Tô, Cua Lại Vợ Bầu, Công Tử Bạc Liêu và Lật Mặt 8.

Từ những ngày đầu cùng học sân khấu đến những lần tái ngộ trên màn ảnh, Hữu Châu và Hồng Đào đã có một hành trình kéo dài hơn 40 năm.

Đi qua hơn bốn thập kỷ, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn được nối dài bằng công việc. Điều thú vị là sự thân thiết ngoài đời không khiến họ chỉ có thể đóng những nhân vật gần gũi trên màn ảnh. Trong Lên Hương, Hồng Đào và Hữu Châu vẫn thoải mái hóa thân thành hai nhân vật có nhiều mâu thuẫn và va chạm.

Từ những ngày đầu cùng học sân khấu đến những lần tái ngộ trên màn ảnh, Hữu Châu và Hồng Đào đã có một hành trình kéo dài hơn 40 năm. Lên Hương tiếp tục trở thành một dấu mốc trong mối duyên nghề nghiệp ấy, khi hai nghệ sĩ một lần nữa đứng cạnh nhau sau nhiều năm cùng hoạt động trong nghệ thuật.