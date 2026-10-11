Mời Nhân dân hai bên đường cầm nhành hoa trắng tiễn đưa 731 hài cốt liệt sỹ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM​

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Buổi tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, diễn ra vào hôm qua (10/10)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân"

Theo Kế hoạch, vào lúc 19h ngày 13/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hoà Hưng) sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đêm Tri ân".

Lễ dâng hoa, dâng hương; Lễ viếng và Lễ truy điệu

- 07 giờ 30 phút ngày 14/10 sẽ diễn ra Lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ và các địa điểm trong Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

- 08 giờ 00 phút: Lễ viếng, Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Lễ an táng hài cốt liệt sĩ

- Thời gian: Dự kiến 10 giờ ngày 14/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, phường Long Bình).

- Số lượng hài cốt liệt sĩ an táng tổng cộng 731 bộ hài cốt liệt sĩ (gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ).

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ

​Sau Lễ truy điệu ngày 14/10/2026, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (quãng đường khoảng 26 km), gồm 4 đợt: Đợt 1 dự kiến xuất phát khoảng 08 giờ 45 phút; Đợt 2, 3, 4 tiếp tục di chuyển và hoàn thành việc di chuyển trong ngày 14/10/2026.

Lộ trình dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9; phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, từ 08h đến 10h ngày 14/10.

Ban tổ chức trân trọng kính mời Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Việc tổ chức cho Nhân dân tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ phải bảo đảm trang nghiêm, an toàn; không gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.