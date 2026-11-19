Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong toàn quân.

Trình bày báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Công tác xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo nói chung cùng với việc xét, chọn nhà giáo tiêu biểu và xét, công nhận Danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việc xét, đề nghị công nhận ở các cấp thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Những nhà giáo tiêu biểu và nhà giáo đạt Danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi đều là những tấm gương sáng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Năm 2026, Quân đội có 10 Nhà giáo tiêu biểu, 123 Giảng viên dạy giỏi, 14 Giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng, tăng so năm 2025 và những năm trước.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu, các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn quân, đặc biệt là các nhà giáo tiêu biểu, giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh, thành tích của các đồng chí không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân, gia đình và đơn vị, mà còn là minh chứng sinh động cho trí tuệ, nhiệt huyết, tinh thần lao động sáng tạo và sự cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ nhà giáo Quân đội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các nhà giáo Quân đội không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ và phẩm chất người thầy giáo Quân đội. Mỗi nhà giáo phải là một tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, tinh thần tự học, tự nghiên cứu; không ngừng cập nhật tri thức hiện đại, kiến thức quân sự tiên tiến, nâng cao trình độ ngoại ngữ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giảng dạy. Công trình nghiên cứu khoa học của nhà giáo phải bám sát thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị, mang tính ứng dụng cao. Các thầy cô phải là người truyền cảm hứng, thắp sáng khát vọng cống hiến, rèn luyện lý tưởng sống cao đẹp và bản lĩnh chiến đấu kiên cường cho các thế hệ học viên.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng và Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện có hiệu quả phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Nhà trường phải gắn liền với đơn vị, lý luận phải đi đôi với thực tiễn; chủ động nghiên cứu, áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, tích hợp mô hình mô phỏng, trí tuệ nhân tạo và các thành tựu công nghệ mới vào quy trình đào tạo; tập trung xây dựng chuẩn đầu ra đáp ứng thực tiễn chiến tranh hiện đại và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, không gian mạng...

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị chúc mừng các giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bên cạnh đó, cần quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội cả về số lượng, cơ cấu và chất lượng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đãi ngộ; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về môi trường làm việc, trang thiết bị nghiên cứu, cơ hội học tập nâng cao trình độ trong và ngoài nước để các nhà giáo yên tâm cống hiến, phát triển tài năng; coi việc thu hút, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài sư phạm là một trong những chỉ tiêu hàng đầu để đánh giá năng lực lãnh đạo, quản trị của cấp ủy, chỉ huy các học viện, nhà trường.