Sáng 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc quan trọng: năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo, năm thứ hai triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là đội ngũ nhà giáo và thế hệ trẻ, lại được thể hiện bằng những chủ trương mang tính đột phá, những quyết sách mạnh mẽ và chính sách thiết thực như hiện nay.

Các nhà giáo tiêu biểu được vinh danh.

Từ quan điểm nhất quán xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, Nghị quyết số 71-NQ/TW đã nâng tầm nhận thức, khẳng định giáo dục và đào tạo quyết định tương lai dân tộc. Điều đó không chỉ xác lập vị thế, tầm quan trọng của giáo dục, của người thầy mà còn là yêu cầu lịch sử đối với giáo dục, với người thầy, là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng lớn lao đối với sự nghiệp trồng người trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đề cập yêu cầu đối với giáo dục trong kỷ nguyên mới, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, giáo dục không chỉ chuẩn bị cho thế hệ trẻ tri thức và kỹ năng để kiến tạo tương lai; quan trọng hơn, giáo dục có trách nhiệm bồi đắp nhân cách, nuôi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, sự trung thực, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Trong kỷ nguyên số, khi tri thức được tiếp cận ngày càng dễ dàng và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dạy, cách học, vai trò dẫn dắt của người thầy càng trở nên quan trọng.

Toàn cảnh buổi lễ.

Năm 2026, Bộ GDĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu. Điểm chung của các nhà giáo được vinh danh không chỉ là danh hiệu hay những thành tích được ghi nhận, mà trước hết là kết quả cụ thể đối với người học: thêm một em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, một học sinh tìm được niềm tin để tiếp tục đến trường, một bài học trở nên dễ hiểu hơn, một người học có thêm kỹ năng nghề nghiệp hoặc một kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành giá trị cho cộng đồng. Đây là những nhà giáo đại diện cho hàng triệu giáo viên trong cả nước.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GDĐT đã xét chọn, tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu. Hoạt động được duy trì qua nhiều năm để phát hiện, ghi nhận những tấm gương tận tụy, sáng tạo, tạo động lực chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản trị cơ sở giáo dục hiệu quả. Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến.

Những thầy, cô được vinh danh chỉ là đại diện cho đội ngũ đông đảo nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên mọi miền Tổ quốc. Còn rất nhiều thầy giáo, cô giáo chưa từng xuất hiện trên sân khấu tuyên dương, vẫn ngày ngày đến lớp, chăm lo cho học trò, chuẩn bị từng bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn, sẻ chia với học sinh và cộng đồng.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích, mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

Vì vậy, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng mong muốn các thầy, cô giáo luôn khẳng định vai trò nêu gương, thực sự là những tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử để nghề giáo “là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dạy.

Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, ngành Giáo dục, các thầy cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị.

Thứ trưởng mong các nhà giáo được tuyên dương hôm nay tiếp tục là những người lan tỏa tinh thần đổi mới, lòng yêu nghề và tình thương học trò; truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, cộng đồng, đồng thời đóng góp những kinh nghiệm từ thực tiễn vào việc hoàn thiện chính sách giáo dục; thực sự trở thành những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa muôn sắc hương của ngành giáo dục; những tấm gương tận tuỵ, hết lòng vì học sinh, vì sự nghiệp giáo dục đào tạo được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp, nhà trường và xã hội tôn vinh.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng gửi lời chúc mừng đến các thầy giáo, cô giáo và đặc biệt là 70 nhà giáo tiêu biểu đại diện các cấp học, trình độ đào tạo, các vùng miền trong cả nước, cùng 3 nhà giáo tiêu biểu là đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Thứ trưởng cũng gửi tới các thế hệ nhà giáo trên mọi miền Tổ quốc lời thăm hỏi, sự tri ân sâu sắc và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.