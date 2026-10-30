Mời nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội tại phường Định Công

Dự án được triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành. Bộ Quốc phòng và UBND TP Hà Nội đã thống nhất vị trí, thông tin dự án tại phường Định Công.

Một góc khu nhà ở xã hội Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội). Ảnh: qdnd.vn

Theo thông báo của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, dự án có tên gọi là Nhà ở cho gia đình LLVT trong Quân đội, được xây dựng tại hai ô đất ký hiệu CT-1.5 và CT-2.1, thuộc đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc và Tây Bắc khu đô thị mới Đại Kim - Định Công, tỷ lệ 1/500, được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 26-11-2018.

Tổng diện tích khu đất khoảng 29.238m², trong đó ô đất CT-1.5 rộng 11.819m², ô đất CT-2.1 rộng 17.419m². Dự án có mật độ xây dựng tối đa 40%, chiều cao công trình tối đa 25 tầng và tối đa 2 tầng hầm, quy mô dân số khoảng 6.100 người. Mục tiêu đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được UBND Thành phố phê duyệt ngày 13-5-2026, vị trí khu đất nêu trên cơ bản không thay đổi chức năng sử dụng so với quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, Quy hoạch phân khu đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Do vậy, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án đầu tư sẽ được xác định, chuẩn hóa sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư; được xác định cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện lập, điều chỉnh (nếu có), phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 (hoặc Quy hoạch tổng mặt bằng, tỷ lệ 1/500) của dự án đầu tư; đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thị và nông thôn, tính hiệu quả của dự án và đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực (thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15-6-2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và quy định tại khoản 7 Điều 7 Nghị định số 192-2025-NĐ-CP của Chính phủ).

Hiện trạng, phần lớn diện tích khu đất là đất nông nghiệp do các hộ dân quản lý, sử dụng và chưa được giải phóng mặt bằng. Do quy hoạch phân khu đô thị chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của dự án sẽ được xác định, chuẩn hóa trong quá trình lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500. Việc triển khai phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn, hiệu quả đầu tư, kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại khu vực.

Các giải pháp thiết kế công trình phải bảo đảm phù hợp với đặc thù của Quân đội, theo quy định tại Thông tư số 94/2024/TT-BQP ngày 11-11-2024 của Bộ Quốc phòng; Thông tư số 31/2026/TT-BXD ngày 15-6-2026 của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Văn bản số 2961/VP-TH ngày 30-3-2026 về thiết kế, thi công, quản lý, sử dụng công trình nhà ở cho hộ gia đình quân nhân.

Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án khoảng 5.437 tỷ đồng. Mức vốn này được sử dụng để đánh giá năng lực nhà đầu tư; tổng vốn đầu tư chính thức sẽ được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư tại quyết định đầu tư dự án. Tiến độ thực hiện dự kiến 30 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ thời điểm được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhà đầu tư thực hiện dự án được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó có Luật Nhà ở năm 2023; Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26-7-2024, Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025, Nghị định số 261/2025/NĐ-CP ngày 10-10-2025 của Chính phủ và Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ ngày 29-10-2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 17-11-2026. Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Doanh trại (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật), số 5 đường Nguyễn Tri Phương, phường Ba Đình, TP Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Đại tá Đỗ Hồng Minh, Phó trưởng phòng Chính sách nhà ở, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; điện thoại: 069.536.414.