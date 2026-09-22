Mối nguy cho sức khỏe gia đình

Hít khói thuốc lá thụ động không an toàn, chỉ cần tiếp xúc trong thời gian ngắn cũng có thể gây hại cho sức khỏe.

Hút thuốc lá thụ động là gì?

- Hít phải dòng khói tỏa ra từ điếu thuốc lá đang cháy hoặc ống điếu

- Hít phải dòng khói thở ra từ người hút thuốc lá/ thuốc lào hoặc sản phẩm từ thuốc lá.

Khói thuốc lá có chứa những chất gì?

Trong khói thuốc lá có chứa hơn 7.000 loại hóa chất. Trong đó, ít nhất 250 loại hóa chất có hại cho sức khỏe và khoảng 70 loại hóa chất có thể gây ung thư. Các hóa chất độc hại đó bao gồm:

A-sen (chất độc)

- Benzen (có trong xăng)

- Cadmium (dùng cho pin)

- Vinyl chloride (chất độc sử dụng trong sản xuất nhựa)

Khói thuốc lá gây nguy hiểm cho gia đình bạn:

- Trẻ em hít phải khói thuốc lá thụ động có thể gây tăng nguy cơ mắc bệnh ho, phổi và hen suyễn, nhiễm trùng tai.

- Những người không hút thuốc hít phải khói thuốc lá thụ động có khả năng mắc các bệnh hiểm nghèo như bệnh tim và ung thư.

- Phụ nữ đang mang thai hít phải khói thuốc lá thụ động có thể sẽ sinh con nhẹ cân, sinh non hoặc sảy thai.

- Khi bạn hút thuốc, con bạn có nhiều khả năng sẽ trở thành người hút thuốc.

Làm thế nào để bảo vệ gia đình khỏi hút thuốc lá thụ động?

- Cách tốt nhất để bảo vệ gia đình mình khỏi hút thuốc lá thụ động là cai thuốc lá, nhưng nếu bạn không thể cai thuốc, bạn có thể bảo vệ người thân bằng cách tạo môi trường không khói thuốc trong gia đình mình.

- Nhiều gia đình đã có quy định cấm hút thuốc. Ngay cả những người hút thuốc cũng mong muốn gia đình mình thành trở thành nơi không có khói thuốc.

Làm cách nào để gia đình mình thành nơi không có khói thuốc?

- Đề nghị bạn bè, khách hoặc các thành viên trong gia đình không được hút thuốc lá trong nhà. Nếu họ có thắc mắc, có thể giải thích về nguy cơ của hút thuốc lá thụ động.

- Treo biển báo "Không hút thuốc lá trong nhà" trước cửa hoặc trong nhà để thông báo cho mọi người.

- Không dùng gạt tàn, bật lửa hoặc diêm trong nhà.

- Hãy lịch sự nhưng cứng rắn. Nếu có người cần hút thuốc, yêu cầu họ hút thuốc ở bên ngoài nhà. Cảm ơn họ vì điều đó.

- Để thuyết phục tất cả mọi người cùng đồng ý có thể rất vất vả và tốn nhiều thời gian. Đừng bỏ cuộc- Vì bạn đang làm một điều rất quan trọng!

- Biến gia đình bạn thành nơi hoàn toàn không có khói thuốc lá (không phải chỉ có một phòng trong ngôi nhà).

- Chuyển phòng, mở cửa sổ hoặc sử dụng quạt KHÔNG PHẢI là cách có thể bảo vệ mọi người khỏi khói thuốc lá.

- Không hút thuốc trong xe ô tô hoặc trên xe buýt.

Hãy kiên trì xây dựng gia đình hoàn toàn không khói thuốc. Đây là một trong những cách thiết thực để bảo vệ sức khỏe của chính bạn và những người thân yêu.