'Mỗi người thợ giỏi hôm nay chính là một phần năng lực cạnh tranh của PETROVIETNAM ngày mai'

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Hội thi

Ngày 19/10/2026, tại Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tổ chức lễ khai mạc Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026.

Lễ khai mạc Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026

Dự lễ khai mạc có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo địa phương.

Về phía PETROVIETNAM có ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi; ông Phạm Quang Dũng, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn; ông Nguyễn Mạnh Kha, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn.

Về phía Hội Dầu khí Việt Nam có ông Lê Minh Hồng - Phó Chủ tịch Hội.

Về phía PVCollege - đơn vị tổ chức Hội thi có ông Ngô Xuân Hưng, Hiệu trưởng PVCollege, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Hội thi. Cùng tham dự lễ khai mạc có đại diện đối tác Zarubezhneft, các đơn vị thành viên, Ban Giám khảo, các đơn vị đồng hành, tài trợ cùng các đoàn và toàn thể thí sinh.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Chí Thanh cho biết, Hội thi là dịp kiểm chứng chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật, giúp nhận diện năng lực thực hành và những nội dung cần tiếp tục bồi dưỡng. Đây cũng là cơ hội để người lao động giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận cách làm mới và cập nhật công nghệ.

Ông Đỗ Chí Thanh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu khai mạc Hội thi

Ông nhấn mạnh, PETROVIETNAM đang phát triển với vai trò Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển dịch năng lượng và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng đặt ra những đòi hỏi mới đối với đội ngũ lao động. Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng thực hiện các mục tiêu phát triển của Tập đoàn.

Để giá trị của Hội thi tiếp tục được thể hiện tại nơi làm việc, Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM đề nghị các đơn vị sử dụng kết quả Hội thi để phát hiện nhân tố xuất sắc, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề; đồng thời nhân rộng những phương pháp, kỹ năng tốt. Người lao động cần có điều kiện học tập thường xuyên, tiếp cận thiết bị, công nghệ mới và được ghi nhận khi có sáng kiến mang lại hiệu quả.

“Mỗi người thợ giỏi hôm nay chính là một phần năng lực cạnh tranh của PETROVIETNAM ngày mai”, ông Đỗ Chí Thanh khẳng định.

Hội thi năm nay tổ chức 16 nghề, gồm 7 nghề thi cá nhân và 9 nghề thi theo nhóm. So với năm 2024, số nghề thi tăng 2 nghề, trong đó có 5 nghề mới.

Hội thi năm nay tổ chức 16 nghề, gồm 7 nghề thi cá nhân và 9 nghề thi theo nhóm. So với năm 2024, số nghề thi tăng 2 nghề, trong đó có 5 nghề mới, phản ánh yêu cầu ngày càng đa dạng về kỹ năng nghề trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của PETROVIETNAM.

Theo danh sách chính thức sau rà soát, Hội thi có 460 thí sinh thuộc 17 đoàn, tương ứng 291 bài thi, tăng 145 thí sinh và 2 đoàn so với năm 2024. Quy mô lớn, nhiều nghề thi theo nhóm và yêu cầu kỹ thuật chuyên sâu đặt ra khối lượng chuẩn bị rất lớn về cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, nhân lực, an toàn và điều hành.

Ông Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM và các đại biểu tham quan các phòng thi

Bên cạnh các nội dung thi tay nghề, Hội thi năm nay bổ sung phần thi Tìm hiểu Văn hóa PETROVIETNAM. Đây là điểm mới so với các kỳ thi trước, được tổ chức trực tuyến từ 8h00 ngày 13/10 đến 17h00 ngày 20/10/2026, áp dụng đối với toàn bộ thí sinh. Nội dung này góp phần mở rộng phạm vi đánh giá của Hội thi, kết hợp năng lực nghề nghiệp với sự hiểu biết về lịch sử hình thành, truyền thống, giá trị cốt lõi và bản sắc văn hóa PETROVIETNAM; qua đó bồi đắp niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng cường tinh thần gắn kết trong toàn Tập đoàn.

Báo cáo kết quả chuẩn bị Hội thi, ông Ngô Xuân Hưng cho biết, tính đến thời điểm khai mạc, các điều kiện về tổ chức, chuyên môn, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, công nghệ thông tin, an toàn, y tế, truyền thông, hậu cần và điều hành đã sẵn sàng.

Ông Ngô Xuân Hưng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Dầu khí: PVCollege cam kết phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan để tổ chức Hội thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tiến độ.

Với vai trò đơn vị chủ trì và thường trực tổ chức, PVCollege cam kết phối hợp chặt chẽ với các thành viên Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan để tổ chức Hội thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng, đúng quy chế và tiến độ.

Hội thi năm nay diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23/10/2026 tại cơ sở Bà Rịa của PVCollege. Trải qua tám kỳ tổ chức, Hội thi đã trở thành hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, góp phần phát hiện, tôn vinh những người lao động có tay nghề xuất sắc, thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ và trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị.

Với thông điệp “Vững tay nghề - Nâng tầm nhân lực”, Hội thi Tay nghề Dầu khí lần IX - năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của nguồn nhân lực, tri thức và kỹ năng nghề trong hành trình phát triển của PETROVIETNAM. Trong bối cảnh khoa học công nghệ không ngừng đổi mới, đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh vững vàng và khả năng làm chủ thiết bị, công nghệ là nền tảng quan trọng để Tập đoàn nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và hiện thực hóa các mục tiêu trong giai đoạn mới.

Ông Võ Long Hải – Giám khảo nghề Lắp đặt điện, đại diện Ban Giám khảo Hội thi cam kết đánh giá bài thi trên cơ sở tiêu chí, thang điểm đã được thống nhất; bảo đảm khách quan, công tâm, chính xác, công bằng và minh bạch.

Anh Hoàng Ngọc Quý, Kỹ sư Phòng Kỹ thuật Sản xuất, Chi nhánh Khí Đông Nam Bộ - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đại diện thí sinh phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ IX - năm 2026: Hội thi không chỉ là nơi để chúng ta thể hiện kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp; mà còn là dịp để thử thách bản lĩnh, giao lưu, học hỏi và lan tỏa tinh thần sáng tạo, chuyên nghiệp của người lao động PETROVIETNAM. Bởi chúng ta hiểu rằng, tay nghề vững vàng là nền tảng của chất lượng công việc; kỷ luật và tinh thần trách nhiệm là nền tảng của sự an toàn; còn không ngừng học hỏi, đổi mới chính là động lực để PETROVIETNAM phát triển bền vững. Đối với mỗi thí sinh, kết quả của hội thi rất đáng trân trọng. Nhưng hơn thế nữa, điều quan trọng là sau hội thi, mỗi chúng ta sẽ mang những kiến thức, kinh nghiệm và bài học quý báu trở về đơn vị, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đội ngũ người lao động PETROVIETNAM ngày càng vững vàng, chuyên nghiệp và bản lĩnh.