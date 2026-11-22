Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo phát biểu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo nhấn mạnh, trải qua 80 năm trưởng thành từ truyền thống “thương người như thể thương thân” của dân tộc, Hội tiếp tục phát huy truyền thống bằng tri thức, kỹ năng, đổi mới sáng tạo và những hành động cụ thể, để lòng nhân ái không chỉ ở trong trái tim mà trở thành năng lực của mỗi cá nhân và sức mạnh của cộng đồng. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội tập trung ba khâu đột phá chiến lược: chuyển đổi số toàn diện hoạt động Hội; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh; xây dựng lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó tại cơ sở.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho rằng, trong thời đại công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, hoạt động Chữ thập đỏ trong trường học càng cấp thiết; công nghệ giúp học sinh tiếp cận tri thức nhanh hơn nhưng trải nghiệm nhân đạo trực tiếp mới nuôi dưỡng lòng trắc ẩn, sự thấu cảm và bản lĩnh hành động.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Chương trình “Người Gần Nhất”. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Theo chương trình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hai bên tập trung phòng ngừa, ứng phó và phục hồi sau thiên tai, thảm họa; nâng cao năng lực, đào tạo và bảo đảm điều kiện hoạt động cho lực lượng Chữ thập đỏ, tình nguyện viên tại cơ sở; ứng dụng chuyển đổi số trong truyền thông, cảnh báo thiên tai; phối hợp đánh giá thiệt hại, điều phối cứu trợ khẩn cấp đúng đối tượng. Hoạt động phục hồi sau thiên tai chú trọng xây dựng nhà ở an toàn, chăm sóc sức khỏe, cung cấp nước sạch và phát triển sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình phối hợp tập trung giáo dục lòng nhân ái, trách nhiệm công dân; củng cố tổ chức Hội và các đội, nhóm thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong trường học; xây dựng mô hình “Trường học nhân đạo, an toàn, xanh và có trách nhiệm với cộng đồng”. Hai bên cũng chú trọng trang bị kỹ năng sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, phòng, chống tai nạn thương tích và phát triển hoạt động tình nguyện gắn với trải nghiệm thực tiễn.

Trao huy hiệu cho các thành viên, chính thức khởi động mạng lưới “Người Gần Nhất”. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Chương trình “Người Gần Nhất” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng và chủ trì, với sự đồng hành và tham gia của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Niềm tin số Thủ đô và các đối tác. Chương trình hướng tới hình thành chuẩn mực ứng xử nhân ái, giúp mỗi người có kiến thức, kỹ năng để biến mong muốn giúp đỡ thành hành động đúng lúc, đúng cách, với thông điệp “Gần để thấu hiểu - Gọi để kết nối - Giúp để lan tỏa nhân ái”.

Trong giai đoạn đầu, từ nay đến tháng 5/2027, chương trình tập trung phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu cho người trẻ thông qua đào tạo kết hợp ứng dụng công nghệ số, thực hành trực tiếp với huấn luyện viên của Hội và trải nghiệm tại trường học. Người học hoàn thành chương trình, đạt yêu cầu sẽ được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện sơ cấp cứu theo quy định.

Thực hành mô phỏng kỹ thuật ép tim ngoài lồng ngực trên mô hình. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hội cũng định hướng phát triển hệ thống Huy hiệu và “Hồ sơ nhân ái số - Dấu ấn hành trình Người Gần Nhất” theo bốn cấp độ: Nhận thức, Kỹ năng, Hành động và Lan tỏa. Hệ thống nhằm ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện kỹ năng, hoạt động tình nguyện và việc làm tử tế của mỗi cá nhân, không phải công cụ xếp hạng thành tích.

Ngày Cộng đồng là sáng kiến xã hội do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng, kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và người dân cùng tham gia hoạt động vì cộng đồng. Các hoạt động tập trung vào năm nhóm: trợ giúp nhân đạo trực tiếp; hiến máu tình nguyện và vận động đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người; tập huấn sơ cấp cứu, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và ứng phó thiên tai; vận động toàn xã hội cùng hành động; duy trì các sáng kiến, mô hình và mạng lưới tình nguyện.

Ngày Cộng đồng lần thứ nhất năm 2026 tạo điều kiện để người tham dự trực tiếp tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, trải nghiệm trình diễn và thực hành sơ cấp cứu. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Ngày 22/11 là ngày tổ chức cao điểm các hoạt động trên phạm vi toàn quốc; ngày 23/11/2026 được xác định là Ngày Cộng đồng chính thức, gắn với ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tại sự kiện, người tham dự được tham gia hiến máu tình nguyện, trải nghiệm trình diễn và thực hành sơ cấp cứu.