Mỗi người dân TP HCM sẽ có 1m² đất công viên vào năm 2030

TP HCM vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án phát triển cây xanh trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030.

Đề án được triển khai trên toàn địa bàn TP HCM, bao gồm khu vực đô thị, khu vực nông thôn, khu vực ven biển, khu vực rừng, khu công nghiệp, khu đô thị, các khu vực sinh thái đặc thù và các khu vực khác có điều kiện, nhu cầu phát triển cây xanh.

Mục tiêu chung là phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố theo hướng đồng bộ, hiện đại, đa dạng, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cây xanh, công viên, rừng, mặt nước và các hệ sinh thái tự nhiên được xác định là bộ phận quan trọng của hệ thống hạ tầng xanh, hạ tầng sinh thái và không gian phát triển của thành phố.

Một góc công viên văn hóa Gò Vấp, phường An Nhơn, TP.HCM.

TP HCM phát triển cây xanh theo hướng lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. Không gian xanh công cộng tại các khu vực đông dân cư, khu vực còn thiếu mảng xanh và các khu vực chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu được ưu tiên phát triển.

Về hướng phát triển công viên, mảng xanh và cây xanh công cộng, TP HCM phấn đấu đến năm 2030 diện tích đất công viên công cộng bình quân đạt 1 m²/người, tăng thêm 10 ha mảng xanh công cộng.

Con đường nhiều mảng xanh ở phường Thới An, TP HCM

Chỉ tiêu diện tích đất công viên công cộng bình quân đầu người được xác định trên cơ sở diện tích đất công viên công cộng và quy mô dân số dự kiến của thành phố theo từng năm.

TP HCM khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức và người dân trong trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Việc phát triển cây xanh bảo đảm phù hợp với quy hoạch, đặc điểm tự nhiên, điều kiện sinh thái và định hướng phát triển của từng khu vực. Định hướng phát triển theo đặc điểm từng khu vực. Khu vực đô thị ưu tiên công viên, mảng xanh công cộng và cây xanh đường phố. Khu vực ven sông, kênh, rạch phát triển hành lang xanh gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan và thoát nước. Khu vực ven biển ưu tiên các loài cây bản địa, thích ứng với điều kiện mặn và hệ sinh thái ven biển. Khu vực rừng tập trung bảo vệ, phục hồi và nâng cao chất lượng hệ sinh thái. Khu vực nông thôn khuyến khích phát triển cây phân tán, hàng cây xanh và cảnh quan sinh thái phù hợp với điều kiện địa phương.

Một trong những giải pháp về cơ chế, chính sách đó là lồng ghép các yếu tố về cây xanh, mặt nước, bề mặt thấm nước và không gian sinh thái trong quy hoạch, thiết kế công trình nhằm điều hòa vi khí hậu, hỗ trợ thoát nước và bảo tồn hệ sinh thái.

Để đề án được thực hiện hiệu quả cần đổi mới phương thức truyền thông bằng cách đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp thông tin, lan tỏa các hoạt động phát triển cây xanh.

Một đoạn đường chạy dọc khu rừng phòng hộ ở xã Xuân Sơn, TP HCM.

Tăng cường giáo dục sinh thái như đẩy mạnh giáo dục, trải nghiệm về trồng, chăm sóc cây xanh, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và môi trường trong trường học và cộng đồng; khuyến khích phát triển trường học xanh, vườn cây học đường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán, trồng rừng giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện; phối hợp các Sở, ngành và địa phương trong phát triển cây lâm nghiệp trồng phân tán, trồng rừng.