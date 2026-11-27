Người dân tham gia đồng hành cùng APEC 2027 trên tinh thần chủ thể kiến tạo

Trả lời câu hỏi của báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 Lê Thị Thu Hằng cho biết bất kỳ hoạt động hay sự kiện nào, dù được tổ chức trong nước hay quốc tế, nếu không có sự đồng hành và tham gia của người dân thì không thể thành công.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Đối với APEC 2027, Việt Nam mong muốn người dân cùng tham gia, đồng hành với sự kiện trên tinh thần là chủ thể kiến tạo.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, mỗi người dân với tinh thần thân thiện, hiếu khách, xem mình là đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị, thể hiện tình cảm chân thành, nồng ấm đối với bạn bè quốc tế.

Đó chính là những đóng góp cụ thể và thiết thực nhất vào việc lan tỏa hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Thứ trưởng nhấn mạnh, ngoài các hoạt động, sự kiện chính thức trong Năm APEC, Việt Nam dự kiến phối hợp với các nền kinh tế APEC tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân như giao lưu về nghệ thuật, văn hóa, giao lưu giữa các nghệ sĩ, giao lưu giữa các vận động viên và các chương trình thể thao...

Qua đó, nhân dân các nền kinh tế có thêm cơ hội kết nối, giao lưu, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó và hữu nghị giữa các nền kinh tế APEC.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng, một lực lượng rất đáng quý khác là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc và định cư tại các nền kinh tế APEC (chiếm hơn 50% tổng số người Việt Nam ở nước ngoài).

Thông qua việc lan tỏa tinh thần APEC, tinh thần trách nhiệm và tinh thần hội nhập của Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ trở thành kênh thông tin quảng bá mạnh mẽ đến bạn bè quốc tế.

Như vậy, những người dân ở trong nước và người dân Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia đóng góp vào thành công của APEC 2027.

Những điểm mới Năm APEC 2027

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu

Cũng tại cuộc họp báo quốc tế, nhắc đến những điểm mới của Năm APEC 2027, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân APEC 2027 cho rằng công tác lễ tân có vai trò quan trọng đối với thành công của các sự kiện.

APEC 2027 được tổ chức tại Phú Quốc - địa bàn biển đảo. Do đó, công tác lễ tân sẽ phải đáp ứng nhiều yêu cầu mới so với các lần tổ chức trước đây, từ kết nối giao thông, hạ tầng, ăn ở, đi lại trên địa bàn biển đảo đến điều phối các hoạt động.

Hiện nay, các công trình hạ tầng tại Phú Quốc đang được thúc đẩy triển khai đồng bộ, bao gồm hạ tầng giao thông, cảng biển, cảng hàng không, trung tâm hội nghị và các tuyến đường, tàu điện.

Thông qua những công trình hạ tầng này, các đại biểu sẽ có cơ hội cảm nhận một hình ảnh Việt Nam năng động, đổi mới, năng lực tổ chức và tinh thần tự cường, vươn lên của đất nước.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh trong Năm APEC 2027, dù là hội nghị ở cấp độ nào, quy mô lớn hay nhỏ, được tổ chức tại địa phương nào và vào thời điểm nào, công tác lễ tân cũng phải luôn bảo đảm sự chu đáo, chuyên nghiệp và trọng thị đối với các đoàn đại biểu.

Cũng theo Thứ trưởng, yếu tố con người cũng giữ vai trò quan trọng. Tiểu ban Lễ tân đặc biệt chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ lễ tân, lực lượng tình nguyện viên và liên lạc viên. Nội dung đào tạo tập trung vào ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng xử, để thể hiện sự chân thành, trọng thị cũng như tính cách của con người Việt Nam.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn nhấn mạnh đến việc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Hoa sen là biểu tượng mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và cũng là hình ảnh đặc trưng trong bộ nhận diện APEC 2027.

Từ biểu trưng hoa sen của Năm APEC 2027 đến việc trang trí các địa điểm tổ chức sự kiện, lựa chọn quà tặng đều hướng tới thể hiện bản sắc văn hóa và sự phát triển của Việt Nam.

Đồng thời, công tác đón tiếp, tổ chức đi lại và các hoạt động liên quan cũng chú trọng đến công nghệ xanh. Việt Nam mong muốn công tác lễ tân APEC 2027 sẽ bảo đảm sự thành công, chu đáo để bạn bè quốc tế cảm nhận được hình ảnh một Việt Nam đang vươn mình phát triển, giàu bản sắc, tự cường và đậm đà văn hóa.