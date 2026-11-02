Mỗi người dân lựa chọn một môn thể thao để rèn luyện

Một buổi giao lưu bóng bàn của những người trung cao tuổi tại Câu lạc bộ Bóng bàn Đức Quang, phường Phan Đình Phùng.

Gắn bó với võ thuật, anh Đinh Đức Lộc, phường Phan Đình Phùng, nhận thấy bản thân có nhiều thay đổi tích cực về sức khỏe, suy nghĩ và lối sống. Anh chia sẻ: Tập võ không chỉ giúp rèn luyện kỹ năng mà còn hình thành lối sống, cách suy nghĩ. Qua quá trình tập luyện, sức khỏe của tôi tiến bộ lên rất nhiều. Có sức khỏe tốt, mọi người cũng làm việc hiệu quả hơn.

Nếu võ thuật hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và ý chí thì cờ tướng lại giúp người chơi rèn luyện tư duy, sự tập trung và tính kiên nhẫn.

Dù nhiều môn thể thao mới xuất hiện, Cờ tướng vẫn duy trì sức hút, trở thành điểm gặp gỡ của những người chung niềm đam mê.

Đã có 30 năm gắn bó với Cờ tướng, anh Nguyễn Phú Lâm, thành viên Câu lạc bộ Thái Nguyên Kỳ đạo, vẫn giữ nguyên niềm say mê với bộ môn này. Theo anh, Cờ tướng không đòi hỏi nhiều về không gian, điều kiện tập luyện và phù hợp với nhiều lứa tuổi. Những lần giao lưu, được tiếp cận các nước cờ mới, cách xử lý tình huống sáng tạo giúp anh có thêm động lực nghiên cứu, nâng cao trình độ.

Ngoài giờ học trên lớp, nhiều phụ huynh cho con theo học các môn võ thuật để rèn luyện sức khỏe.

Trong khi đó, Cầu lông vẫn thu hút đông đảo người dân nhờ tính phổ biến, dễ tiếp cận và phù hợp để duy trì tập luyện lâu dài.

Tại Câu lạc bộ Cầu lông Bảo Nghĩa, phường Phan Đình Phùng, những buổi tập đã trở thành hoạt động quen thuộc của các thành viên. Mỗi buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc, mọi người lại gặp nhau trên sân cầu.

Những đường cầu nhanh, pha cứu cầu đẹp mắt cùng tiếng cười sau mỗi trận đấu tạo nên không khí hào hứng, gần gũi.

Anh Nguyễn Hữu Thịnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cầu lông Bảo Nghĩa, cho biết: Dù hiện nay có nhiều môn thể thao mới thu hút người tham gia, cầu lông vẫn có vị trí riêng trong đời sống thể thao quần chúng. Các thành viên câu lạc bộ luôn chủ động sắp xếp thời gian, kinh phí mua sắm dụng cụ và duy trì hoạt động.

Thực tế cho thấy, sức sống của phong trào thể thao quần chúng không chỉ thể hiện ở số lượng người tham gia mà còn ở sự tự giác, niềm yêu thích và khả năng duy trì tập luyện thường xuyên.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 33% người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; gần 26% số gia đình duy trì hoạt động thể thao. Đặc biệt, hơn 2.000 câu lạc bộ thể dục thể thao với gần 100.000 người tham gia tập luyện thường xuyên đang trở thành những hạt nhân thúc đẩy phong trào ở cơ sở.

Thông điệp “Mỗi người dân tập luyện một môn thể thao” không đòi hỏi mọi người cùng lựa chọn một hình thức vận động mà hướng đến việc mỗi người tìm được môn thể thao phù hợp để duy trì tập luyện.

Khi vận động trở thành thói quen, thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng gắn kết.