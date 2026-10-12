Mỗi người dân góp một thanh âm, làm giàu bản sắc Việt

Sáng 12.10, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức Lễ phát động chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Mỗi thanh âm đều lưu giữ một phần ký ức Việt Nam

Với vai trò Đại sứ chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng, mỗi người Việt Nam đều lớn lên cùng những thanh âm thân thuộc, từ lời ru của bà, của mẹ, tiếng trống trường, tiếng xe đưa đón con đi học đến âm thanh của hàng quán, những khu chợ nhỏ hay nhịp sống thường ngày.

Những thanh âm ấy có thể bình dị, quen thuộc nhưng lại lưu giữ những ký ức khó quên của mỗi người. Khi trưởng thành, chúng ta tiếp tục tạo ra những âm thanh mới, và biết đâu, chính những âm thanh ấy sẽ trở thành một phần ký ức của các thế hệ sau.

Vì vậy, thanh âm không đơn thuần là những gì con người nghe thấy mỗi ngày, mà còn chứa đựng câu chuyện về cuộc sống, gia đình, quê hương và hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: Mỹ Trang

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng, với quy mô toàn quốc, chương trình sẽ tạo cơ hội để mỗi người dân chia sẻ những thanh âm gắn với ký ức và hành trình trưởng thành của mình.

Theo nhạc sĩ, người tham gia không nhất thiết phải sáng tác một tác phẩm âm nhạc hoàn chỉnh. Chỉ một tiếng động, một giai điệu, lời ru, câu hò hay điệu hát dân gian cũng có thể trở thành chất liệu quý giá. Điều quan trọng là mỗi người nhận ra giá trị của những thanh âm quanh mình, chủ động ghi lại và gửi về chương trình. Tác phẩm được ghi đúng tên tác giả, gắn mã định danh và lưu giữ trong Ngân hàng Thanh âm Việt Nam.

Qua đó, giúp công chúng trong nước và quốc tế cảm nhận rõ hơn về con người, văn hóa, lịch sử và nhịp sống Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong muốn mỗi người mạnh dạn tham gia sáng tạo, đồng thời tôn trọng tác phẩm của nhau, để những thanh âm riêng lẻ cùng tạo nên bức tranh âm thanh phong phú của đất nước.

Nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Cry: Lan tỏa thanh âm quê hương bằng tình yêu và sự sáng tạo

Trong đời sống mỗi người, luôn có những thanh âm gắn với ký ức, quê hương và cộng đồng. Đó có thể là lời ru, tiếng hát trong lễ hội hay một giai điệu gắn với vùng đất, con người cụ thể. Những thanh âm tưởng chừng bình dị ấy không chỉ lưu giữ ký ức cá nhân mà còn góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của mỗi vùng miền.

Là người con của vùng đất Kinh Bắc - Bắc Ninh, nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Cry luôn dành tình yêu đặc biệt cho những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Anh tìm cách đưa chất liệu văn hóa dân gian vào âm nhạc đương đại, để những thanh âm thân thuộc có cơ hội đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Sự đón nhận của khán giả dành cho ca khúc Bắc Bling là một trong những động lực để anh tiếp tục theo đuổi con đường sáng tạo này.

Nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Cry

“Tuấn chưa được học âm nhạc chuyên nghiệp, nhưng những thanh âm ấy đã có trong máu, được nuôi dưỡng từ khi còn rất nhỏ. Từ tình yêu quê hương Bắc Ninh, Tuấn làm nên Bắc Bling và những ca khúc khác. Tình yêu ấy cũng là tình yêu đất nước Việt Nam”, anh chia sẻ.

Với Tuấn Cry, âm nhạc không nhất thiết phải bắt đầu từ kiến thức chuyên môn hay khả năng sáng tác bài bản. Đôi khi, nguồn cảm hứng đến từ chính những gì mỗi người đã nghe, đã sống và gắn bó từ thuở nhỏ. Một làn điệu dân ca, tiếng nhạc trong lễ hội hay âm thanh đời thường của quê hương đều có thể trở thành chất liệu sáng tạo, miễn là người nghệ sĩ biết lắng nghe và tìm cách kể câu chuyện của mình.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống năm 2026, Tuấn Cry kỳ vọng hoạt động sẽ khơi gợi cảm hứng sáng tạo trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và những người làm nội dung số. Anh mong mỗi người mạnh dạn cất lên thanh âm của riêng mình, từ đó góp phần gìn giữ, làm mới và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam.

“Hy vọng chương trình có thể tiếp cận nhiều thế hệ, từ người lớn tuổi đến các em nhỏ. Mỗi người đều có thể ngân nga một giai điệu, chia sẻ một thanh âm thân thuộc, để văn hóa Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn tới bạn bè trong nước và quốc tế”, Tuấn Cry bày tỏ.

Hoa hậu Ngọc Hân: Muốn đưa thanh âm Việt Nam lên tà áo dài

Hoa hậu Ngọc Hân cho biết, với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế áo dài, khi tham gia Lễ phát động chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống năm 2026 do Bộ VHTTDL tổ chức, cô đã nảy ra một ý tưởng thú vị.

Hoa hậu Ngọc Hân và nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Cry chia sẻ tại Lễ phát động chương trình

Theo đó, tại buổi tổng kết, trao giải chương trình, nếu có cơ hội phối hợp với Ban tổ chức để tìm hiểu những tác phẩm đoạt giải, từ tiếng leng keng của tàu điện đến tiếng cuốc, xẻng của người nông dân và những âm thanh đặc trưng khác của Việt Nam, Ngọc Hân mong muốn có thể chuyển hóa những thanh âm ấy thành hình ảnh trên tà áo dài.

Đây cũng là hướng sáng tạo mà Ngọc Hân đã theo đuổi trong nhiều năm qua, khi đưa những nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của Việt Nam vào thiết kế áo dài.

Ngọc Hân kỳ vọng ý tưởng này sẽ mang đến một màu sắc mới cho chương trình Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống, kết nối âm nhạc với thời trang, đưa những thanh âm vốn được cảm nhận bằng thính giác trở thành hình ảnh trực quan.

Qua đó, vẻ đẹp của áo dài không chỉ góp phần tôn vinh những thanh âm Việt Nam mà còn khơi gợi tình yêu, sự thấu hiểu và lan tỏa những giá trị âm nhạc ấy đến với công chúng.