Mỗi người dân có thể trở thành chủ thể đổi mới sáng tạo

Thông điệp được ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), đưa ra tại họp báo thường kỳ tháng 9 của Bộ, ngày 30/9, khi thông tin về Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN, phát biểu tại họp báo ngày 30/9. (Ảnh: Phan Hoàng)

Ngày 1/10 hằng năm được xác định là Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia theo Nghị định 268/2025. Theo Bộ KH&CN, sự kiện nhằm thúc đẩy quá trình chuyển từ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách sang triển khai thực tế, đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Đây cũng là nơi kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và cộng đồng đổi mới sáng tạo.

Cục trưởng Nguyễn Mai Dương cho biết ngày hội năm nay có chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, với chuỗi hoạt động diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Hà Nội. Lễ hưởng ứng Ngày hội được tổ chức sáng 4/10, cùng các diễn đàn, triển lãm kéo dài từ ngày 3 đến 5/10.

“Đổi mới sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ”, ông Dương nói.

Theo Cục trưởng, mỗi người dân đều có thể trở thành chủ thể đổi mới sáng tạo; mỗi doanh nghiệp cần coi đây là điều kiện để phát triển, trong khi cán bộ cần có tư duy kiến tạo. Các bộ, ngành, địa phương cũng được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực phụ trách.

Cách tiếp cận này là cơ sở để Ban tổ chức lựa chọn chủ đề của Ngày hội năm nay, hướng tới xây dựng xã hội học tập, xã hội sáng tạo và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 là sự kiện kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và cộng đồng đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Ngọc Duy)

Một trong những hoạt động chính là Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nội dung khoa học công nghệ tập trung vào các công nghệ chiến lược, với sự tham gia của những doanh nghiệp đang nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Phần đổi mới sáng tạo đề cập các công cụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp và kinh nghiệm đưa công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Nội dung chuyển đổi số tập trung vào khung kiến trúc Chính phủ số và dịch vụ công trực tuyến.

Ngày hội còn dành không gian lớn cho việc kết nối doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Triển lãm Đổi mới sáng tạo quốc gia dự kiến có khoảng 200 gian hàng, gồm 104 gian trong nhà và 96 gian ngoài trời, với sự tham gia của các tập đoàn, doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính.

Bên cạnh triển lãm là các diễn đàn chuyên sâu về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và các nước Tiểu vùng sông Mekong.

Tại lễ hưởng ứng, Ban tổ chức cũng dự kiến công bố kết quả Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), giúp các tỉnh, thành nhận diện điểm mạnh, điểm yếu trong năng lực đổi mới sáng tạo.

Các sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn và những tác phẩm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng sẽ được tôn vinh.