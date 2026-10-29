Mời người cao tuổi nhận quà, dùng thử sản phẩm rồi bán giá cao

Một trong các sản phẩm chức năng được các đối tượng chào mời. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Hoạt động quảng cáo, giới thiệu thực phẩm chức năng thông qua các buổi hội thảo, tư vấn chăm sóc sức khỏe tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng nếu sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc được quảng cáo không đúng công dụng.

Đáng chú ý, hình thức tặng quà, mời dùng thử miễn phí có thể được lợi dụng để tạo lòng tin, thu hút người tham gia, đặc biệt là người cao tuổi, trước khi chào bán sản phẩm với giá cao.

Mới đây, tại xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Công an đã phát hiện, ngăn chặn một nhóm người sử dụng hình thức này để tiếp cận người cao tuổi trên địa bàn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, qua tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Hải Lăng phát hiện một nhóm người ngoài địa phương liên hệ với các chi hội người cao tuổi để tổ chức hội thảo, giới thiệu các sản phẩm được quảng cáo có công dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị bệnh xương khớp.

Để thu hút người tham gia, nhóm người này sử dụng hình thức tặng quà, cho dùng thử sản phẩm miễn phí nhằm tạo lòng tin, sau đó chào bán thực phẩm chức năng với giá cao.

Qua nắm bắt tình hình, Công an xã Hải Lăng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động trên, không để xảy ra việc mua bán sản phẩm.

Công an xã Hải Lăng phát thông báo cảnh giác trước hoạt động quảng cáo, mời dùng thử và bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Ngày 25/10, Công an xã Hải Lăng phát đi thông báo cảnh giác trước hoạt động quảng cáo, mời dùng thử và bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá cao nhằm trục lợi.

Cơ quan Công an đề nghị các thôn, chi hội người cao tuổi không đứng ra giới thiệu, bảo trợ cho các tổ chức, cá nhân quảng bá, kinh doanh hàng hóa khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm trước khi quyết định mua, không nên chỉ dựa vào những lời quảng cáo về công dụng hoặc các chương trình tặng quà, dùng thử miễn phí.

Người tiêu dùng cũng cần lưu ý, thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe cần căn cứ vào thông tin rõ ràng, đáng tin cậy, tránh mua phải hàng hóa không bảo đảm chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài sản.

Khi phát hiện hoạt động quảng cáo, chào bán thực phẩm chức năng có dấu hiệu bất thường, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy địn