Tác giả: Bob Arnot/Huy Hoàng & NXB Dân trí

Thánh kinh cà phê

Cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách lựa chọn những hạt cà phê chất lượng, một số kỹ thuật pha chế, các cách kết hợp cà phê với các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ lưỡng, cũng như hàng loạt các công thức hấp dẫn. Ngoài ra, những hiểu lầm thường gặp nhất đối với cà phê cũng sẽ được tiết lộ cùng với cách tránh một số ít mối họa tiềm ẩn trong cà phê.

Mỗi ngày, uống bao nhiêu tách cà phê là đủ?

Uống quá nhiều cà phê có thể gây nôn nao, mất ngủ, tim đập mạnh. Trong cuốn Thánh kinh cà phê, Bob Arnot lý giải sự khác biệt về khả năng chuyển hóa caffeine ở mỗi người.

Khả năng chuyển hóa caffeine khác nhau ở mỗi người. Ảnh minh họa: H.W.

Khi thực hiện nghiên cứu tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu châu Âu (NCRE), chúng tôi khám phá ra rằng các vết tích của caffeine có vẻ vẫn còn trong máu sau hơn 24 giờ. Chúng tôi chỉ cung cấp cho 15 “tín đồ” một tách cà phê chứa 400 miligam caffeine, giới hạn tối đa cho việc tiêu thụ hàng ngày do FDA khuyến nghị.

Những người tham gia không được phép uống thêm caffeine trong vòng hai mươi bốn giờ, sau đó chúng tôi tiến hành lấy mẫu máu. Thật bất ngờ, mỗi người trong số họ vẫn còn caffeine trong cơ thể. Một lượng nhỏ khoảng 1.674 nanogam trên mỗi mililit được tìm thấy ở những người chuyển hóa nhanh.

Tuy nhiên, con số này ở những người chuyển hóa chậm lên đến hơn 17.000 nanogam như thể họ chỉ vừa mới uống một tách cà phê bình thường. Phát hiện này có thể lý giải vì sao có nhiều người Mỹ ngủ không ngon giấc như vậy, caffeine tràn ngập trong máu họ suốt cả đêm dài!

Theo nghiên cứu nổi tiếng đăng tải trên tạp chí Y khoa NEJM, càng uống nhiều cà phê, các đối tượng tham gia càng giảm được nguy cơ “chạm trán” với các nguyên nhân gây tử vong.

Tuy vậy, một nghiên cứu mới đây cho thấy, đối với những đối tượng chuyển hóa chậm caffeine, lượng caffeine dung nạp vào tỷ lệ thuận với khả năng nhồi máu cơ tim không gây chết người. Để an toàn hưởng thụ vô vàn lợi ích của cà phê, lời khuyên của chúng tôi là sử dụng các loại cà phê giàu phenol.

Bạn sẽ biết cách khai thác nhiều phenol hơn từ một tách cà phê như vậy, thay vì phải uống mười tách cà phê chứa hàm lượng phenol thấp. Tôi là một người chuyển hóa caffeine chậm, vì vậy tôi hay uống nửa tách cà phê thông thường giàu phenol vào buổi sáng, và không quá một hay hai tách mỗi ngày, sau đó chuyển sang kiểu decaf có nhiều phenol.

Bạn nên tiêu thụ bao nhiêu caffeine thì vừa? Theo FDA, hàm lượng 400 miligam một ngày, chừng bốn đến năm tách cà phê, “thường không đi đôi với các tác động nguy hiểm và tiêu cực”. Cơ quan này cũng cho biết, hơn 600 miligam trong một ngày là quá nhiều, mức độ sử dụng trung bình tại Mỹ rơi vào khoảng 300 miligam mỗi ngày.

Nếu cảm thấy nôn nao và mất ngủ về đêm, hoặc phát hiện tim đập mạnh, chắc hẳn bạn đã nạp quá nhiều caffeine. Trong một hội nghị gần đây, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh thuộc Đại học Harvard đã chia sẻ với tôi rằng điều đầu tiên mà bà nói với các bệnh nhân mắc chứng lo âu là hãy giảm cà phê.

Mặc dù vậy, đừng quên lưu ý rằng cà phê không phải nguồn cung cấp caffeine duy nhất, bạn có thể hấp thu hợp chất này từ kẹo dẻo, kẹo cao su, nước, sirô và thậm chí cả bánh quế. Một tách cà phê decaf chỉ chứa hai đến 5 miligam caffeine, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để phá bĩnh giấc ngủ nếu bạn uống vào buổi tối. Nên nhớ nồng độ caffeine đạt ngưỡng cao nhất trong máu khoảng một giờ sau khi tiêu thụ, và các ảnh hưởng thường kéo dài từ 4-6 giờ.