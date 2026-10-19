Mỗi ngày đến trường là một hành trình trưởng thành

Với học sinh tiểu học, mỗi ngày đến trường không đơn thuần là một ngày tiếp nhận kiến thức mới. Đó còn là hành trình các em học cách giao tiếp, biết lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt, tự giác thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm với hành động của mình. Những bài học tưởng chừng giản dị ấy góp phần tạo nên nền tảng quan trọng cho quá trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ.

Từ góc nhìn đó, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và khuyến khích sự phát triển của học sinh là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài đối với mỗi nhà trường. Trường Tiểu học Nghĩa Tân là một trong những cơ sở giáo dục tiểu học của Thủ đô hướng tới mục tiêu ấy.

Giáo dục không dừng lại ở những trang sách

Ở lứa tuổi tiểu học, trẻ tiếp thu kiến thức đồng thời thông qua những trải nghiệm trong lớp học và các mối quan hệ hằng ngày. Một lời cảm ơn đúng lúc, thói quen xếp hàng, ý thức giữ gìn vệ sinh chung hay sự chủ động giúp đỡ bạn bè đều có thể trở thành bài học thiết thực về cách ứng xử.

Bởi vậy, chất lượng giáo dục không chỉ được nhìn nhận qua kết quả học tập mà còn thể hiện ở sự tiến bộ trong nhận thức, thái độ và kỹ năng của học sinh. Khi được hướng dẫn phù hợp, các em từng bước hình thành tính tự giác, biết phối hợp với tập thể và mạnh dạn thể hiện suy nghĩ của bản thân.

Đối với nhà trường, điều đó đòi hỏi sự kết hợp giữa hoạt động giảng dạy, giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng và sự đồng hành của gia đình. Mỗi môi trường đều có vai trò riêng, nhưng cần cùng hướng tới mục tiêu giúp trẻ phát triển hài hòa cả về kiến thức, thể chất, cảm xúc và trách nhiệm xã hội.

An toàn là nền tảng của một môi trường học tập tích cực

Trường Tiểu học Nghĩa Tân học sinh tuyên truyền an toàn giao thông.

Một môi trường học đường tích cực trước hết phải bảo đảm an toàn cho học sinh. An toàn không chỉ là điều kiện về cơ sở vật chất mà còn bao gồm việc hình thành thói quen ứng xử đúng mực, ý thức tuân thủ quy định và khả năng nhận biết những tình huống có thể gây nguy hiểm.

Trong đó, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông là nội dung thiết thực đối với học sinh tiểu học. Trẻ cần được hướng dẫn cách đi bộ an toàn, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên xe máy, chấp hành tín hiệu giao thông và không tự ý thực hiện những hành vi vượt quá khả năng kiểm soát của mình.

Hoạt động tuyên truyền sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn khi kiến thức được chuyển thành hành động cụ thể. Thay vì chỉ ghi nhớ những lời nhắc nhở, học sinh cần được thực hành, quan sát và thường xuyên củng cố các kỹ năng trong đời sống hằng ngày. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng chức năng cũng góp phần tạo nên tính thống nhất trong giáo dục an toàn cho trẻ.

Tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân, hoạt động phối hợp với Công an phường Nghĩa Đô nhằm tuyên truyền pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh đã được phản ánh trên báo chí. Đây là một ví dụ cho thấy giáo dục an toàn cần được đặt trong mối liên hệ với thực tiễn, giúp các em hiểu rằng bảo vệ bản thân cũng chính là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Gia đình và nhà trường cùng vun đắp nền tảng trưởng thành

Trẻ em không hình thành thói quen chỉ sau một lời dặn dò. Những điều được học ở trường cần tiếp tục được củng cố trong gia đình bằng sự kiên trì, gương mẫu và cách hướng dẫn phù hợp với từng độ tuổi.

Khi cha mẹ quan tâm đến cảm xúc của con, khuyến khích con tự giải quyết những việc vừa sức và trao đổi thường xuyên với giáo viên, trẻ có thêm điều kiện để phát triển sự tự tin. Ngược lại, sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường cũng giúp những khó khăn trong học tập, giao tiếp hoặc thích nghi được nhận diện sớm hơn.

Một ngôi trường có ý nghĩa không chỉ ở những gì học sinh đạt được trong hiện tại, mà còn ở những nền tảng các em mang theo khi bước sang những chặng đường tiếp theo. Đó là khả năng học hỏi, tinh thần tôn trọng, ý thức kỷ luật và niềm tin rằng bản thân có thể tiến bộ qua từng ngày.

Xây dựng môi trường giáo dục tích cực vì thế không phải là nhiệm vụ của riêng một cá nhân hay một bộ phận. Đó là quá trình bền bỉ, được tạo nên từ trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của phụ huynh và tinh thần chủ động của chính học sinh.

Từ những bài học trên lớp đến cách ứng xử ngoài đời sống, mỗi trải nghiệm đều có thể góp phần giúp trẻ trưởng thành. Khi nhà trường tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường an toàn, được tôn trọng và có cơ hội phát triển, mỗi ngày đến trường sẽ có thêm ý nghĩa trên hành trình hình thành tri thức, nhân cách và trách nhiệm công dân của thế hệ tương lai.