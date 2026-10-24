Mọi ngả đường đổ về sân Mỹ Đình đều tê liệt

Ba tiếng trước giờ diễn ra concert của Big Bang, khu vực trước sân vận động Mỹ Đình bắt đầu đông đúc vì lượng xe cộ đổ về đây tăng đột biến.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tình trạng ùn tắc đã diễn ra trong nhiều giờ đồng hồ. Các phương tiện di chuyển qua khu vực này gặp khó khăn khi ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài. Để tránh bị muộn giờ, nhiều khán giả lựa chọn xe ôm công nghệ để đến sân Mỹ Đình.

Những khán giả đến sân Mỹ Đình bằng phương tiện cá nhân cũng gặp khó khăn trong việc tìm địa điểm gửi xe trong tình trạng đông đúc.

Tình hình giao thông khó khăn không ngăn được hàng dài khán giả kéo về khu vực check-in. Trưa ngày 24/10, khu vực check-in bắt đầu mở cửa đón khách vào sân, tuy nhiên rất nhiều fan đã có mặt tại sân từ sớm.

Một khán giả chống nạng tới sân Mỹ Đình để theo dõi concert. Concert cũng thu hút fan đến từ nhiều quốc gia.

Nhiều khán giả trèo hàng rào bảo vệ để vào khu vực check-in.

Trời sẩm tối, các phương tiện đổ về sân Mỹ Đình càng đông đúc. Lực lượng giao thông vất vả điều tiết các phương tiện di chuyển để tránh tình trạng ùn tắc.

Hàng chục nghìn khán giả đã có mặt, sẵn sàng thưởng thức đêm nhạc đầu tiên của Big Bang tại Việt Nam. Bên cạnh sức nóng từ cộng đồng người hâm mộ, công tác tổ chức tại khu vực diễn ra đại nhạc hội cũng ghi nhận sự chuẩn bị đồng bộ, từ khâu đón tiếp, phân luồng khách hàng đến kiểm tra an ninh. Các khu vực chức năng được bố trí rõ ràng, giúp người hâm mộ thuận tiện di chuyển và hoàn tất thủ tục trước khi vào sân.