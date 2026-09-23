Mỗi năm người Việt chi hơn 100.000 tỷ đồng mua vé số

Tổng doanh thu thị trường xổ số trong 13 năm đạt gần 1,38 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,2%/năm. Ảnh: T.L.

Theo báo cáo tổng kết thi hành Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, tổng doanh thu thị trường xổ số trong 13 năm từ 2013 đến 2025 đạt gần 1,38 triệu tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,2%/năm. Bình quân, quy mô doanh thu thị trường tương đương gần 106.000 tỷ đồng mỗi năm.

Cùng giai đoạn, hoạt động xổ số đóng góp 439.070 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, tăng trưởng bình quân 13,26% mỗi năm.

Bộ Tài chính cho biết doanh thu và số nộp ngân sách từ hoạt động xổ số tập trung chủ yếu tại khu vực miền Nam. Khoảng cách giữa các khu vực và giữa các loại hình sản phẩm có xu hướng gia tăng.

Hiện cả nước có 63 công ty xổ số kiến thiết hoạt động tại các địa phương, do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập và làm chủ sở hữu. Ngoài ra còn có Vietlott, doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu.

Hoạt động xổ số kiến thiết được tổ chức theo 3 khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, trong khi Vietlott kinh doanh trên phạm vi cả nước.

Thị trường hiện có các sản phẩm gồm xổ số truyền thống, xổ số lô tô tự chọn số thủ công, xổ số biết kết quả ngay và xổ số tự chọn số điện toán.

Quy mô thị trường lớn cũng đi kèm những vấn đề trong hệ thống phân phối. Theo Bộ Tài chính, năm 2025, số tiền nợ của các đại lý xổ số tại khu vực miền Nam là 7.628 tỷ đồng. Bộ đánh giá đây là con số rất lớn, làm gia tăng rủi ro tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết.

Theo quy định hiện hành, kỳ hạn nợ của đại lý xổ số đối với công ty xổ số kiến thiết, với xổ số truyền thống và xổ số lô tô, tối đa không quá 21 ngày kể từ ngày vé được phát hành. Tuy nhiên, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xem xét sửa đổi theo hướng rút thời hạn này xuống tối đa 7 ngày.

Bộ Tài chính cho biết việc điều chỉnh nhằm phù hợp với sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn tài chính cho các doanh nghiệp xổ số, vốn là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước.

Ngoài đóng góp ngân sách, hoạt động xổ số được Bộ Tài chính cho biết đã góp phần tạo việc làm cho khoảng 500.000 người thuộc đối tượng chính sách, người nghèo thông qua hệ thống đại lý bán vé xổ số. Nguồn thu từ xổ số là nguồn thu ngân sách địa phương, được sử dụng cho các mục tiêu về y tế, giáo dục, an sinh và phúc lợi xã hội.