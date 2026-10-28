Mỗi năm Mỹ có 50.800 ca tử vong do 19 loại vi khuẩn gây ra

Vi khuẩn đường ruột Enterobacterales. (Ảnh: CDC)

Theo CDC, báo cáo về các mối đe dọa kháng thuốc kháng sinh năm 2026 là ước tính toàn diện nhất từ ​​trước đến nay của cơ quan này về tác động của vi khuẩn và nấm kháng thuốc, cũng như vi khuẩn Clostridioides difficile.

Báo cáo phân loại 19 tác nhân gây bệnh theo mức độ đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng tại Mỹ gồm 4 tác nhân gây bệnh là mối đe dọa cấp bách, 13 tác nhân gây bệnh là mối đe dọa nghiêm trọng và 2 tác nhân gây bệnh là mối đe dọa đáng lo ngại.

Báo cáo cũng cho biết, 4 mối đe dọa cấp bách về kháng thuốc kháng sinh là Candida auris (C. auris), Acinetobacter kháng carbapenem, Enterobacterales kháng carbapenem và Neisseria gonorrhoeae kháng thuốc.

Theo báo cáo, các trường hợp nhiễm C. auris kháng thuốc đã tăng gấp 10 lần kể từ năm 2019, và có một số chủng kháng lại các nhóm thuốc kháng nấm hiện có.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự lan rộng nhanh chóng của các gene kháng thuốc, điều này có thể khiến các bệnh nhiễm trùng khó điều trị hơn và nguy hiểm hơn.

Truyền thông Mỹ dẫn lời Giám đốc CDC Erica Schwartz cho biết: "Tình trạng kháng thuốc kháng sinh đang đe dọa nền y học hiện đại và đặt hàng triệu người Mỹ vào nguy cơ mỗi năm. CDC cam kết cung cấp thông tin dễ tiếp cận để giúp bảo vệ mọi người khỏi các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc”.