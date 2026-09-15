Mới: Mức chi thù lao cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành mức chi thù lao cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

BHXH Việt Nam ban hành Quyết định số 726/QĐ-BHXH về mức chi thù lao cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2026, thay thế các quy định trước đó về mức chi thù lao cho tổ chức dịch vụ thu.

Mức chi thù lao cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam có sử dụng lao động lần đầu đăng ký tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc qua tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng:

Mức chi thù lao bằng 3,5% trên số tiền thực thu đối với đối tượng tham gia năm đầu: là người lần đầu tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc (không bao gồm những người đã tham gia BHXH, BHTN, BHYТ bắt buộc trước đó) tại đơn vị theo quy định. Thời gian được tính mức chi thù lao cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng áp dụng cho người tham gia năm đầu đến hết tháng 12 năm đó (tối đa 12 tháng).

Mức chi thù lao bằng 1,5%trên số tiền thực thu đối với đối tượng tham gia từ năm thứ hai trở đi.

Mức chi thù lao cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng theo đợt phát sinh bằng tỷ lệ nhân với số tiền đóng của người tham gia và được phân chia theo từng khu vực vùng, cũng như phương thức tham gia (tham gia lần đầu hay tiếp tục tham gia):

Vùng I gồm 9 thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Vùng II gồm 14 tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau.

Vùng III gồm 11 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định mức chi thù lao bổ sung trong năm cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng với tỷ lệ không quá 5% trên tổng số 7,5% số tiền thực thu của người tham gia. Đồng thời, xác định rõ người tham gia để làm căn cứ chi thù lao:

Người tham gia BHXH tự nguyện, BHTNLĐ tự nguyện lần đầu: Là người lần đầu tham gia BHXH tự nguyện, BHTNLĐ tự nguyện theo quy định (kể cả những người đã tham gia BHXH, BHTNLĐ bắt buộc) và đóng tiền liên tục kể từ ngày tham gia theo phương thức đóng. Thời gian được tính mức chi thù lao đối với tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng áp dụng cho người tham gia lần đầu không quá 12 tháng.

Người tham gia tự đóng BHYT lần đầu: Là người lần đầu tham gia theo nhóm tự đóng BHYT theo quy định (kể cả người đã tham gia ở các nhóm đối tượng khác) và đóng tiền liên tục kể từ ngày tham gia theo phương thức đóng. Thời gian được tính mức chi thù lao đối với tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng áp dụng cho người tham gia lần đầu không quá 12 tháng.

Người tham gia BHXH tự nguyện, BHTNLĐ tự nguyện tiếp tục tham gia là người đang tham gia BHXH tự nguyện, BHTNLĐ tự nguyện hoặc đã có quá trình tham gia BHXH tự nguyện, BHTNLĐ tự nguyện đóng tiếp.

Người tham gia BHXH tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm (60 tháng) theo quy định.

Người tham gia BHYT tự đóng tiếp tục tham gia là người tiếp tục đóng tiền khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký phương thức đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm (60 tháng) một lần theo quy định thì mức chi thù lao cho tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng áp dụng lần đầu tối đa không quá 12 tháng, từ tháng thứ 13 trở đi xác định theo mức chi thù lao người tiếp tục tham gia.