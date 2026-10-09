Mới mua xe đầu tay, nên chọn thêm trang bị gì cho 'xế cưng'?

Sau khi mua chiếc xe đầu tay, nhiều người cho rằng đã có thể sử dụng xe một cách thoải mái sau khi hoàn tất các thủ tục, chi phí lăn bánh. Thực tế với nhu cầu sử dụng hàng ngày, chủ xe nên nâng cấp thêm một số trang bị thiết yếu để tối ưu trải nghiệm và đảm bảo an toàn.

Vậy đâu sẽ là những trang bị cần thiết với người vừa mua chiếc ôtô đầu tay?

Phim cách nhiệt

Một tấm phim cách nhiệt tốt có thể giúp chủ xe thoải mái hơn trong những chuyến hành trình dài, đặc biệt khi người dùng sinh sống và làm việc ở các khu vực có thời tiết khắc nghiệt, nắng gắt.

Tùy vào thương hiệu và độ xuyên sáng, mỗi tấm phim cách nhiệt có thể giúp nhiệt độ bên trong xe giảm 5-10 độ C. Đặc biệt, đây cũng là trang bị quan trọng giúp người dùng ngăn chặn đến 99% tia UV.

Tuy nhiên trước khi lựa chọn dán phim cách nhiệt cho chiếc ôtô đầu tay, chủ xe cần đảm bảo hiểu rõ về độ xuyên sáng và vị trí dán phim phù hợp với từng khu vực kính trên xe.

Một tấm phim cách nhiệt tốt sẽ giúp không gian khoang lái trở nên thoải mái hơn khi thời tiết nắng nóng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Thông thường khi phim cách nhiệt càng tối, mức độ xuyên sáng (VLT) càng thấp sẽ giảm giúp cản nhiệt độ từ ánh nắng chiếu vào xe tốt hơn. Thế nhưng điều này cũng ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người lái, đặc biệt khi phim cách nhiệt được dán ở kính lái.

Vì vậy để đảm bảo có thể thoải mái khi di chuyển khi trời nắng và không ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người lái, chủ xe nên tham khảo ý kiến từ các trung tâm bảo dưỡng xe, nêu rõ nhu cầu và mức chi phí đối với phim cách nhiệt.

Mức giá cho dịch vụ dán phim cách nhiệt cũng đa dạng từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy vào thương hiệu.

Ví dụ, tại một cơ sở chuyên nâng cấp ôtô, chi phí dán phim cách nhiệt cho dòng Ceramic tiêu chuẩn khoảng 6,9-8,3 triệu đồng. Đối với các dòng cao cấp Crystalline, mức giá có thể lên đến 17,6 triệu đồng.

Camera hành trình

Camera hành trình là trang bị không bắt buộc. Tuy nhiên với tình hình giao thông đông đúc tại đường phố, chủ xe nên đầu tư một camera hành trình chất lượng để có thể ghi lại đầy đủ hình ảnh, video trong trường hợp xảy ra sự cố khi lưu thông. Những thước phim từ camera hành trình sẽ trở thành bằng chứng để bảo vệ người lái nếu xảy ra tai nạn.

Trước khi chọn mua camera hành trình, chủ xe cũng cần tìm hiểu về hình ảnh ghi lại, kiểm tra chất lượng video xuất ra từ camera và thời gian lưu trữ của mỗi camera.

Tùy nhu cầu, người dùng có thể chọn mua camera hành trình phổ thông hoặc loại cao cấp tích hợp đa tính năng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Tại thị trường Việt Nam, camera hành trình có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến khoảng 5 triệu đồng. Tùy vào khả năng tài chính, người mua có thể lựa chọn. Một số thương hiệu camera hành trình có thể đáng cân nhắc hiện tại như Vietmap, 70Mai, Blackvue...

Với một số dòng cao cấp, bên cạnh việc ghi lại hình ảnh, camera còn có thể tích hợp với gương chiếu hậu phía sau, bổ sung chức năng cảnh báo chuyển làn hay cảnh báo phương tiện cắt ngang.

Camera toàn cảnh

Ngày nay, camera toàn cảnh, camera 360 đã dần trở thành trang bị phổ biến trên nhiều mẫu xe phổ thông. Đây là hệ thống gồm 4 camera đặt phía trước, sau và 2 bên. Khi kích hoạt, màn hình sẽ hiển thị xung quanh xe với nhiều chế độ giả lập như nhìn từ trên xuống hoặc theo ý muốn người dùng.

Với một số xe chưa được trang bị camera toàn cảnh mà chỉ có camera lùi, người mới mua xe lần đầu nên sắm thêm một bộ camera toàn cảnh riêng nhằm hỗ trợ cho việc di chuyển ở các ngõ nhỏ, lùi chuồng hoặc ra vào khu vực đỗ xe.

Hiện nay, nhiều mẫu ôtô phổ thông đã được trang bị hệ thống camera toàn cảnh. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Giá của dịch vụ này dao động khoảng 10-30 triệu đồng tùy thương hiệu của camera và chi phí dịch vụ lắp đặt. Một số hãng camera cao cấp thường được ưa chuộng bao gồm Safeview, ICAR Elliview, DCT hoặc Texpad.

Nếu muốn tiết kiệm chi phí, chủ xe có thể chọn sử dụng camera lùi sẵn có trên xe, sau đó bổ sung một bộ camera cập lề. Phần mắt camera thường được lắp nhỏ gọn ở gương, hiển thị thông qua một màn hình rời đặt ở táp lô gần trục A trên xe.

Mức giá cho dịch vụ lắp camera cập lề cũng thấp hơn khá nhiều, chỉ dao động khoảng 800.000 đồng đến dưới 2 triệu đồng tùy thương hiệu.