Mới mua iPhone Duo gần 70 triệu đồng cần làm ngay 7 việc này

1. Trang bị ốp lưng ngay từ đầu

Trước khi lấy iPhone Duo ra khỏi hộp và bắt đầu sử dụng, hãy chuẩn bị sẵn một chiếc ốp lưng phù hợp. iPhone Duo không giống bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây và điều đó cũng đúng với khả năng chống chịu va đập.

Dù Apple sử dụng vật liệu cao cấp và công bố những cải tiến về độ bền, thiết kế màn hình gập vẫn khiến thiết bị có những điểm yếu riêng so với iPhone truyền thống.

iPhone Duo không giống bất kỳ mẫu iPhone nào trước đây và điều đó cũng đúng với khả năng chống chịu va đập. Ảnh: 9to5mac

Khung titan cùng màn hình ngoài được bảo vệ bằng Ceramic Shield 2 có khả năng chống chịu khá tốt trước những va chạm thông thường. Tuy nhiên, màn hình bên trong có cấu trúc linh hoạt lại dễ bị tổn thương hơn.

Vì vậy, dù iPhone Duo có thể mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái khi không dùng ốp, người dùng vẫn nên trang bị phụ kiện bảo vệ ngay từ đầu.

Hãy lựa chọn một trong những mẫu ốp lưng dành riêng cho iPhone Duo tùy theo nhu cầu. Ốp mỏng giúp giảm độ cồng kềnh nhưng có thể không bảo vệ toàn diện khung titan trước những vết xước hoặc va đập. Một số loại ốp cũng cần sử dụng dải keo để cố định chắc chắn trên thân máy.

2. Mua AppleCare+ để tránh chi phí sửa chữa đắt đỏ

Nếu có một khoản đầu tư đáng cân nhắc khi sở hữu iPhone Duo, đó chính là gói bảo hành mở rộng AppleCare+.

Chi phí sửa chữa một chiếc điện thoại gập cao cấp có thể rất lớn nếu thiết bị không còn được bảo hành. Theo mức giá được đề cập trong bài viết, thay màn hình gập bên trong có thể tiêu tốn tới 999 USD.

Trong khi đó, người dùng có AppleCare+ chỉ phải trả phí dịch vụ 99 USD đối với trường hợp hư hỏng do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

Chi phí sửa màn hình ngoài cũng giảm xuống còn 29 USD khi có gói bảo vệ. Đáng chú ý, lớp phủ mờ bảo vệ màn hình gập bên trong có thể được thay thế với mức phí 19 USD.

Đây là chi tiết cần quan tâm nếu người dùng dự định sử dụng iPhone Duo trong nhiều năm.

Gói AppleCare+ kèm bảo vệ trước mất cắp và thất lạc dành cho iPhone Duo có giá 19,99 USD mỗi tháng hoặc 199,99 USD mỗi năm.

Các khoản phí dịch vụ và mức khấu trừ vẫn có thể áp dụng khi yêu cầu bồi thường. Người dùng có thể đăng ký trong vòng 60 ngày kể từ ngày mua máy.

Nếu đã sở hữu nhiều thiết bị Apple, người dùng cũng có thể cân nhắc gói AppleCare One. Gói cá nhân có giá 19,99 USD mỗi tháng, bảo vệ tối đa ba thiết bị đủ điều kiện; mỗi thiết bị bổ sung có phí 5,99 USD mỗi tháng.

Gói gia đình có giá 49,99 USD mỗi tháng và hỗ trợ các thiết bị đủ điều kiện của tối đa 6 thành viên trong nhóm Chia sẻ trong gia đình.

3. Bảo vệ màn hình gập bên trong cẩn thận

Màn hình lớn có thể gập lại chính là điểm hấp dẫn nhất của iPhone Duo, nhưng đây cũng là bộ phận cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

Khác với màn hình ngoài được bảo vệ bằng Ceramic Shield 2, màn hình bên trong sử dụng một lớp phủ polymer được thiết kế riêng, có bề mặt nano giúp giảm phản chiếu và làm đường gấp ít lộ rõ hơn.

Lớp phủ chống trầy xước bổ sung khả năng bảo vệ bề mặt, nhưng không thể khiến màn hình bền như kính thông thường.

Màn hình lớn có thể gập lại chính là điểm hấp dẫn nhất của iPhone Duo. Ảnh: 9to5mac

Vì vậy, người dùng cần kiểm tra bụi cát, sạn và các vật cứng trước khi gập máy. Không nên ấn mạnh lên màn hình hoặc để bất kỳ vật thể nào mắc kẹt giữa hai nửa thiết bị, đặc biệt là những vật sắc nhọn.

Các hạt cát nhỏ cũng có thể gây trầy xước bề mặt polymer, do đó cần hạn chế mang máy đến bãi biển hoặc những nơi có nhiều cát bụi.

Một lưu ý quan trọng khác là không tự bóc lớp phủ bảo vệ màn hình. Nếu lớp này bị hư hỏng, hãy liên hệ Apple để được thay thế. Chi phí được đề cập là 19 USD khi có AppleCare+ hoặc 49 USD nếu không có gói bảo vệ.

Trước khi dán thêm miếng bảo vệ màn hình của bên thứ ba hoặc sử dụng dung dịch vệ sinh, người dùng nên kiểm tra hướng dẫn chính thức của Apple để tránh làm hỏng lớp phủ đặc biệt này.

4. Khám phá các góc gập linh hoạt của bản lề

Bản lề của iPhone Duokhông chỉ phục vụ việc mở hoàn toàn hoặc đóng máy. Người dùng có thể gập thiết bị ở nhiều góc khác nhau để tận dụng khả năng tự đứng, từ đó mở ra những cách sử dụng rảnh tay tiện lợi.

Chẳng hạn, có thể đặt máy trên bàn giống một chiếc laptop mini, để nửa dưới nằm trên mặt bàn và điều chỉnh nửa trên đến góc nhìn phù hợp.

Cách bố trí này hữu ích khi gọi FaceTime, xem video hoặc tham gia các cuộc họp trực tuyến.

Người dùng cũng có thể thử tư thế dựng máy giống chiếc lều, với màn hình ngoài hướng về phía mình. Cách đặt này phù hợp khi để điện thoại trên bàn làm việc hoặc tủ đầu giường.

Khi đã quen với bản lề, người dùng sẽ nhận ra thiết kế gập không chỉ giúp thu nhỏ thiết bị mà còn tạo ra nhiều tư thế sử dụng linh hoạt, giảm nhu cầu phải cầm điện thoại liên tục.

5. Chạy hai ứng dụng song song trên màn hình lớn

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất của iPhone Duo là khả năng hiển thị hai ứng dụng cạnh nhau. Đây là trải nghiệm mà các mẫu iPhone trước đó không hỗ trợ theo cách tương tự, giúp thiết bị tiến gần hơn đến khả năng đa nhiệm của iPad.

Để bắt đầu, hãy mở hoàn toàn iPhone Duo và xoay máy theo chiều ngang. Mở ứng dụng thứ nhất, vuốt lên để đưa ứng dụng vào vị trí phù hợp ở cạnh trái hoặc phải màn hình.

Phần còn lại sẽ hiển thị Màn hình chính, cho phép chọn ứng dụng thứ hai để chạy song song.

Nếu thường xuyên sử dụng cùng một cặp ứng dụng, người dùng có thể lưu chúng thành một nhóm ứng dụng.

Khi cả hai đang mở trong chế độ Split View, hãy chạm vào khu vực giữa đường phân chia màn hình.

Cặp ứng dụng sẽ xuất hiện cùng nhau trong trình chuyển đổi ứng dụng, giúp mở lại nhanh chóng mà không phải thiết lập lại từ đầu.

Khi xoay máy theo chiều dọc, giao diện sẽ chuyển về chế độ hiển thị một ứng dụng.

Xoay lại theo chiều ngang sẽ đưa cặp ứng dụng trở lại. Đáng chú ý, Split View còn hỗ trợ mở hai cửa sổ của cùng một ứng dụng để quan sát nội dung song song.

Đây là tính năng đặc biệt hữu ích khi vừa đọc tài liệu vừa ghi chú, đối chiếu thông tin hoặc nhắn tin trong lúc xem nội dung khác.

6. Tận dụng những tính năng camera dành riêng cho điện thoại gập

Thiết kế gập giúp iPhone Duo có thêm nhiều cách chụp ảnh mà điện thoại thông thường khó thực hiện thuận tiện.

Trước hết, người dùng có thể sử dụng camera sau để chụp ảnh selfie. Chỉ cần mở máy và dùng màn hình ngoài làm kính ngắm để căn chỉnh khung hình. Cách này cho phép tận dụng camera sau thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào camera trước.

(Video giới thiệu ịPhone Duo. Nguồn: Apple)

Tính năng Duo Preview cũng đáng thử. Khi được kích hoạt trong ứng dụng Camera, màn hình ngoài sẽ hiển thị bản xem trước trực tiếp của khung hình đang chụp.

Nhờ đó, người đứng trước máy có thể tự điều chỉnh tư thế và vị trí mà không cần liên tục yêu cầu người chụp kiểm tra lại.

Với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, Kid Cue có thể hữu ích. Tính năng này phát các hình ảnh động trên màn hình ngoài để thu hút sự chú ý của trẻ hoặc vật nuôi về phía camera.

Dù không phải lúc nào cũng hiệu quả, đây vẫn là một công cụ đáng thử khi chụp ảnh.

Trong khi đó, Smart Take hỗ trợ chụp ảnh nhóm bằng camera sau. Người dùng chỉ cần đặt điện thoại trên một bề mặt vững chắc, kích hoạt tính năng và để mọi người tập trung trước máy.

Khi cả nhóm đã vào vị trí, iPhone Duo sẽ tự động chụp ảnh, giúp người cầm máy cũng có cơ hội xuất hiện trong khung hình.

7. Biến iPhone Duo thành màn hình hiển thị trên bàn làm việc

Trên những mẫu iPhone thông thường, chế độ StandBy thường chỉ hoạt động khi điện thoại đang sạc và được đặt nằm ngang. Với iPhone Duo, tính năng này có thể hoạt động ngay cả khi thiết bị không kết nối bộ sạc.

Người dùng chỉ cần gập máy một phần và dựng trên bàn. Bản lề sẽ giữ thiết bị đứng vững, cho phép biến một trong hai màn hình thành đồng hồ, khung ảnh hoặc nơi hiển thị các tiện ích mà không cần mua thêm giá đỡ.

Nếu đặt điện thoại cạnh máy tính, người dùng có thể theo dõi lịch làm việc và thông tin thời tiết mà không phải liên tục cầm máy lên.

Những ai thích sự tối giản có thể chọn giao diện đồng hồ lớn, dễ quan sát chỉ bằng một cái liếc mắt.

Ngoài các giao diện Clock và Modular, iPhone Duo còn bổ sung giao diện Lịch và Thời tiết.

Giao diện Ảnh cũng hỗ trợ Album được chia sẻ. Người dùng có thể tùy chỉnh màu sắc, phông chữ và các thông tin hiển thị để phù hợp với thói quen cá nhân.

Với iPhone Duo, Apple không đơn thuần đưa màn hình gập lên một chiếc điện thoại mà còn mở ra cách sử dụng iPhone hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, để khai thác hết giá trị của thiết bị, người dùng cần vừa chú trọng bảo vệ phần cứng, vừa dành thời gian làm quen với những tính năng đặc thù.

(Theo Cult of Mac, PhoneArena, MacRumors)