Mới mua iPhone 18 Pro Max, đừng vội dùng ngay nếu chưa làm những việc này

Sở hữu một chiếc iPhone 18 Pro Max mới, nhiều người có thói quen bóc hộp, lắp SIM, đăng nhập tài khoản rồi sử dụng ngay. Tuy nhiên, dành thời gian kiểm tra thiết bị, thiết lập bảo mật, chuyển dữ liệu và tối ưu các cài đặt quan trọng trong ngày đầu tiên sẽ giúp người dùng hạn chế rủi ro, bảo vệ thông tin cá nhân và tận dụng tốt hơn những tính năng trên điện thoại.

Kiểm tra kỹ máy trước khi kích hoạt

Việc đầu tiên sau khi nhậniPhone 18 Pro Max không phải là tải ứng dụng hay chụp ảnh, mà là kiểm tra tình trạng thiết bị. Người mua nên đối chiếu số sê-ri, số IMEI và thông tin trên hộp với dữ liệu hiển thị trong phần cài đặt sau khi khởi động máy.

Nếu mua tại cửa hàng, cần giữ hóa đơn, phiếu bảo hành và các giấy tờ liên quan để thuận tiện khi phát sinh vấn đề.

Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Quan sát toàn bộ thân máy, màn hình, cụm camera, khung viền và cổng sạc để phát hiện những dấu hiệu bất thường như trầy xước, móp méo hoặc khe hở không đồng đều. Các phụ kiện đi kèm cũng cần được kiểm tra theo thông tin của nơi bán.

Sau khi khởi động, người dùng nên thử màn hình cảm ứng ở nhiều vị trí, kiểm tra độ sáng, loa ngoài, micro, camera trước và sau, kết nối Wi-Fi, Bluetooth cùng khả năng sạc. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, nên liên hệ nơi bán sớm thay vì tiếp tục sử dụng rồi mới phản ánh.

Với sản phẩm mua qua kênh trực tuyến hoặc hàng đã qua sử dụng, việc xác minh nguồn gốc, tình trạng kích hoạt và điều kiện bảo hành càng cần được chú trọng.

Cập nhật iOS trước khi cài đặt quá nhiều ứng dụng

Một chiếc iPhone mới có thể chưa chạy phiên bản iOS mới nhất tại thời điểm mua. Vì vậy, sau khi kiểm tra phần cứng, người dùng nên kết nối Wi-Fi ổn định, cắm sạc khi cần và kiểm tra bản cập nhật trong phần Cài đặt.

Các bản cập nhật có thể bổ sung tính năng, sửa lỗi và khắc phục những lỗ hổng bảo mật. Tuy nhiên, không nên cài đặt một phiên bản chỉ vì nghe nói có nhiều tính năng mới nếu thiết bị chưa được thông báo bản cập nhật tương ứng. Hãy ưu tiên phiên bản chính thức tương thích do Apple cung cấp.

Trước khi cập nhật, nên bảo đảm pin đủ dùng, đường truyền ổn định và dữ liệu quan trọng đã được sao lưu nếu có. Không nên tắt nguồn hoặc cố ngắt quá trình cập nhật khi điện thoại đang cài đặt phần mềm. Thực hiện bước này sớm giúp hạn chế tình trạng phải cập nhật giữa lúc đang chuyển dữ liệu hoặc thiết lập hàng loạt ứng dụng.

Thiết lập bảo mật ngay từ đầu

Điện thoại cao cấp không chỉ lưu ảnh, video mà còn chứa thông tin ngân hàng, email, tài khoản mạng xã hội và dữ liệu công việc. Do đó, bảo mật là việc không nên trì hoãn.

Người dùng cần đặt mật mã đủ khó đoán, đồng thời thiết lập Face ID nếu thiết bị hỗ trợ. Tránh sử dụng những dãy số đơn giản như ngày sinh hoặc các con số dễ đoán. Tài khoản Apple cũng nên được bảo vệ bằng xác thực hai yếu tố và thông tin khôi phục được cập nhật chính xác.

Một bước quan trọng khác là bật tính năng Tìm (Find My) để hỗ trợ định vị thiết bị khi thất lạc và tăng khả năng bảo vệ dữ liệu. Người dùng cũng nên xem lại các tùy chọn cho phép truy cập khi màn hình khóa, chẳng hạn thông báo, Trung tâm điều khiển hoặc những tính năng không thực sự cần thiết.

Trong quá trình thiết lập, cần cảnh giác với tin nhắn yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã xác minh hoặc đăng nhập vào đường dẫn không rõ nguồn gốc. Apple không yêu cầu người dùng chia sẻ mật khẩu hay mã xác minh cho người lạ để kích hoạt điện thoại.

Chuyển dữ liệu có chọn lọc, tránh mang theo những thứ không cần thiết

Với người nâng cấp từ iPhone cũ, tính năng Khởi động nhanh (Quick Start) có thể hỗ trợ thiết lập thiết bị mới và chuyển dữ liệu. Ngoài ra, người dùng có thể khôi phục từ bản sao lưu iCloud hoặc sử dụng phương thức sao lưu phù hợp khác.

Trước khi chuyển, nên kiểm tra dung lượng dữ liệu, tình trạng sao lưu ảnh, danh bạ, tin nhắn và những tài liệu quan trọng. Nếu điện thoại cũ chứa nhiều ứng dụng không còn sử dụng, đây là dịp thích hợp để rà soát thay vì chuyển toàn bộ thói quen cũ sang máy mới.

Trong quá trình chuyển dữ liệu, hãy giữ hai thiết bị gần nhau, kết nối nguồn điện khi cần và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Thời gian hoàn tất phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu, chất lượng kết nối và phương thức chuyển.

Đối với ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hoặc công cụ làm việc, người dùng nên kiểm tra quy trình đăng nhập trên thiết bị mới. Một số ứng dụng có thể yêu cầu xác minh bổ sung hoặc đăng ký lại thiết bị đáng tin cậy.

Tối ưu pin, màn hình và thông báo

Sau khi hoàn tất các bước cơ bản, người dùng nên điều chỉnh những thiết lập ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm hằng ngày. Độ sáng màn hình có thể để ở chế độ tự động nếu phù hợp; thời gian tự khóa nên được lựa chọn theo nhu cầu, tránh để màn hình sáng quá lâu khi không sử dụng.

Các tính năng như màn hình luôn bật, làm mới ứng dụng trong nền và định vị có thể hữu ích, nhưng không phải ứng dụng nào cũng cần được cấp quyền liên tục. Hãy vào phần Quyền riêng tư và bảo mật để rà soát quyền truy cập vị trí, ảnh, micro, camera và danh bạ.

Người dùng cũng nên kiểm tra mục Pin để theo dõi mức tiêu thụ năng lượng, đồng thời tìm hiểu các tùy chọn sạc và giới hạn sạc nếu phiên bản iOS, thiết bị hỗ trợ. Không cần cố xả pin về 0% rồi sạc đầy nhiều lần như một số quan niệm cũ.

Trong ngày đầu, điện thoại có thể ấm hơn bình thường do tải dữ liệu, lập chỉ mục ảnh hoặc cập nhật ứng dụng. Tuy nhiên, nếu máy nóng bất thường kéo dài, xuất hiện cảnh báo nhiệt độ hoặc hoạt động không ổn định, nên ngừng tác vụ nặng và liên hệ bộ phận hỗ trợ khi cần.

Thử camera, loa và các tính năng trước khi dùng lâu dài

Camera thường là một trong những tính năng được người mua iPhone quan tâm nhất. Thay vì chỉ chụp vài bức ảnh trong nhà, người dùng nên thử chụp ở điều kiện đủ sáng, thiếu sáng, quay video, chuyển đổi các ống kính nếu có và kiểm tra khả năng lấy nét. Chất lượng thực tế cần được đánh giá trong những điều kiện sử dụng khác nhau, không chỉ dựa vào thông số quảng cáo.

Ngoài camera, hãy thử gọi điện, ghi âm, phát nhạc, kết nối tai nghe và sử dụng các phụ kiện tương thích. Nếu có nhu cầu dùng Apple Pay hoặc những dịch vụ thanh toán được hỗ trợ tại nơi sinh sống, người dùng cần kiểm tra điều kiện tương thích và thiết lập theo hướng dẫn chính thức.

Ốp lưng và miếng dán màn hình cũng nên được lựa chọn phù hợp với kích thước, cụm camera và thiết kế của máy. Phụ kiện không tương thích có thể gây cấn, ảnh hưởng thao tác hoặc làm giảm hiệu quả sử dụng.

Đừng bỏ qua sao lưu và thông tin bảo hành

Trước khi kết thúc ngày đầu tiên, hãy kiểm tra lại khả năng sao lưu dữ liệu và dung lượng iCloud còn trống. Người dùng có thể lựa chọn gói dung lượng phù hợp hoặc sử dụng phương thức sao lưu khác để bảo vệ những dữ liệu quan trọng.

Thông tin bảo hành, hóa đơn mua hàng và số sê-ri nên được lưu giữ ở nơi dễ tìm. Nếu mua máy tại đại lý, hãy hỏi rõ điều kiện đổi trả, thời hạn kiểm tra lỗi và quy trình tiếp nhận bảo hành, thay vì chỉ dựa vào lời giới thiệu chung.

Một chiếc iPhone mới không cần được thiết lập thật nhanh để chứng minh giá trị. Dành một ngày kiểm tra, cập nhật, bảo mật và cá nhân hóa thiết bị sẽ giúp người dùng yên tâm hơn trong quá trình sử dụng lâu dài. Quan trọng nhất, hãy thực hiện từng bước theo hướng dẫn chính thức của Apple và chính sách của nơi bán, thay vì áp dụng những mẹo truyền miệng chưa được kiểm chứng.