Mới mua iPhone 18 Pro Max, đừng bỏ qua 7 việc này trước khi sử dụng

Vừa sở hữu một chiếc iPhone mới, nhiều người thường muốn sử dụng ngay mà bỏ qua những bước kiểm tra cần thiết. Tuy nhiên, dành thời gian thiết lập ngay từ đầu sẽ giúp phát hiện sớm bất thường, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hạn chế những phiền toái trong quá trình sử dụng.

Kiểm tra ngoại hình và các chức năng cơ bản

Trước tiên, hãy quan sát màn hình, khung viền, mặt lưng, cụm camera và cổng sạc để phát hiện dấu hiệu trầy xước, móp méo hoặc bất thường. Nếu mua máy mới, cần đối chiếu số sê-ri, IMEI và thông tin sản phẩm theo hướng dẫn của Apple, đồng thời giữ hóa đơn, giấy tờ bảo hành.

Sau khi khởi động, hãy thử màn hình cảm ứng, camera trước và sau, loa, micro, kết nối Wi-Fi, Bluetooth và khả năng sạc. Nếu phát hiện lỗi, nên liên hệ nơi bán sớm để được kiểm tra theo chính sách đổi trả, bảo hành.

Với máy mua trực tuyến hoặc đã qua sử dụng, việc xác minh nguồn gốc và tình trạng thiết bị càng cần được chú trọng.

Cập nhật iOS và sao lưu dữ liệu cần thiết

Sau khi kiểm tra máy, hãy kết nối Wi-Fi và vào phần Cài đặt để kiểm tra bản cập nhật iOS tương thích do Apple cung cấp. Các bản cập nhật có thể bổ sung tính năng, sửa lỗi và vá những lỗ hổng bảo mật.

Trước khi cập nhật, nên bảo đảm kết nối ổn định, pin đủ dùng và dữ liệu quan trọng đã được sao lưu khi cần. Không tự ý ngắt quá trình cài đặt phần mềm đang diễn ra.

Nếu chuyển từ điện thoại cũ sang máy mới, bạn cũng nên kiểm tra bản sao lưu trước khi bắt đầu. Việc chuẩn bị này giúp hạn chế nguy cơ thiếu ảnh, danh bạ, tin nhắn hoặc tài liệu quan trọng sau khi chuyển đổi.

Thiết lập bảo mật ngay từ đầu

iPhone có thể lưu nhiều dữ liệu nhạy cảm như email, thông tin công việc, tài khoản mạng xã hội và ứng dụng tài chính. Vì vậy, hãy đặt mật mã khó đoán, thiết lập Face ID nếu thiết bị hỗ trợ và bảo vệ tài khoản Apple bằng xác thực hai yếu tố.

Bạn cũng nên bật tính năng Tìm (Find My) để hỗ trợ định vị thiết bị khi thất lạc. Trong phần cài đặt màn hình khóa, hãy cân nhắc ẩn nội dung thông báo nhạy cảm và hạn chế những chức năng không cần thiết khi điện thoại đang khóa.

Đặc biệt, không cung cấp mật khẩu hoặc mã xác minh cho người lạ, kể cả khi họ tự nhận là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Chuyển dữ liệu có chọn lọc

Với người dùng chuyển từ iPhone cũ, tính năng Khởi động nhanh (Quick Start) có thể hỗ trợ thiết lập máy mới và chuyển dữ liệu. Bạn cũng có thể khôi phục từ bản sao lưu iCloud hoặc sử dụng phương thức sao lưu tương thích khác.

Trước khi chuyển, hãy rà soát danh bạ, ảnh, tin nhắn và tài liệu cần giữ lại. Đây cũng là dịp xóa những ứng dụng không còn sử dụng, tránh mang nguyên trạng dữ liệu không cần thiết sang thiết bị mới.

Trong quá trình thực hiện, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình và giữ các thiết bị gần nhau khi được yêu cầu. Thời gian hoàn tất phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu và phương thức chuyển.

Với ứng dụng ngân hàng, ví điện tử hoặc công cụ làm việc, hãy kiểm tra yêu cầu xác minh trên thiết bị mới để tránh gián đoạn sử dụng.

Điều chỉnh pin, màn hình và quyền riêng tư

Sau khi chuyển dữ liệu, hãy thiết lập độ sáng, thời gian tự khóa và thông báo theo nhu cầu. Những ứng dụng không cần cập nhật liên tục có thể được hạn chế hoạt động trong nền.

Trong phần Quyền riêng tư và bảo mật, hãy rà soát quyền truy cập vị trí, camera, micro, ảnh và danh bạ. Chỉ cấp quyền cần thiết để vừa thuận tiện sử dụng vừa hạn chế chia sẻ dữ liệu không mong muốn.

Bạn cũng nên tìm hiểu các tùy chọn sạc và giới hạn sạc nếu thiết bị hỗ trợ. Không cần cố xả pin về 0% rồi sạc đầy nhiều lần để “kích hoạt” pin như một số quan niệm cũ.

Thử camera, loa và các tính năng thường dùng

Đừng chỉ chụp vài bức ảnh trong nhà rồi cất máy. Hãy thử camera ở điều kiện đủ sáng và thiếu sáng, quay video, kiểm tra khả năng lấy nét và chuyển đổi các chế độ chụp được hỗ trợ.

Ngoài ra, nên thử gọi điện, ghi âm, phát nhạc và kết nối tai nghe hoặc phụ kiện tương thích. Nếu sử dụng dịch vụ thanh toán không tiếp xúc, hãy kiểm tra điều kiện hỗ trợ tại nơi sinh sống và thiết lập theo hướng dẫn chính thức.

Ốp lưng, miếng dán màn hình cũng cần đúng kích thước, không gây cấn cụm camera hoặc ảnh hưởng thao tác cảm ứng.

Lưu thông tin bảo hành và theo dõi tình trạng máy

Hãy lưu hóa đơn mua hàng, thông tin bảo hành và số sê-ri ở nơi dễ tìm. Nếu mua tại đại lý, nên hỏi rõ thời hạn kiểm tra lỗi, điều kiện đổi trả và quy trình tiếp nhận bảo hành.

Trong ngày đầu, điện thoại có thể ấm hơn bình thường do tải dữ liệu, đồng bộ ảnh hoặc cập nhật ứng dụng. Tuy nhiên, nếu máy nóng bất thường kéo dài, xuất hiện cảnh báo nhiệt độ hoặc hoạt động không ổn định, hãy tạm dừng tác vụ nặng và liên hệ bộ phận hỗ trợ khi cần.

Thiết lập iPhone mới không chỉ là đăng nhập tài khoản và tải ứng dụng. Kiểm tra thiết bị, bảo vệ dữ liệu, chuyển thông tin có chọn lọc và điều chỉnh các cài đặt cần thiết sẽ giúp bạn sử dụng điện thoại an tâm hơn ngay từ ngày đầu tiên.