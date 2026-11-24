Tác phẩm "Khám phá văn hóa Việt Nam - Ẩm thực" đặt ẩm thực Việt trong mối liên hệ với đất đai, sông ngòi và sinh hoạt của cộng đồng. Ảnh: Phương Lâm.

Ẩm thực Việt Nam trong cuốn sách Khám phá văn hóa Việt Nam - Ẩm thực (Cẩm Anh minh họa, Đông Quỳ biên soạn) được giới thiệu từ những nguyên liệu gần gũi với đời sống nông nghiệp, đặc biệt là gạo và cá. Tác phẩm mở ra câu chuyện về nền văn minh lúa nước, nghề chài lưới và điều kiện tự nhiên góp phần hình thành thói quen ăn uống của người Việt.

Ẩm thực Việt bắt đầu từ gạo và cá

Thay vì chỉ liệt kê món ăn, sách đặt chúng trong mối liên hệ với đất đai, sông ngòi và sinh hoạt của cộng đồng.

Gạo xuất hiện trong nhiều hình thức, từ cơm, cháo, bún, phở đến bánh, chè, xôi, cốm. Một nguyên liệu quen thuộc có thể tạo nên thực đơn phong phú, mang những hương vị và kết cấu khác nhau.

Cá cũng được khai thác qua nhiều cách chế biến như kho, nướng, nấu canh, làm gỏi hay phơi khô. Đặc biệt, nước mắm được nhắc đến như một gia vị quan trọng, góp phần tạo nên nét riêng trong cách nêm nếm và thưởng thức món Việt.

Sách Khám phá văn hóa Việt Nam - Ẩm thực do Cẩm Anh minh họa và Đông Quỳ biên soạn.

“Gạo, bao gồm cả gạo tẻ và gạo nếp, vừa là nguyên liệu làm nên các món ăn chính như cơm, cháo, bún, phở… vừa là thành phần quan trọng cho nhiều món ăn và thức quà khác như bánh, chè, xôi, cốm… Thực đơn từ gạo vô cùng phong phú, đủ vị thơm, ngọt, dẻo, bùi, lành tính và no bụng", tác giả viết.

Điểm đáng chú ý của cuốn sách là cách mở rộng câu chuyện từ nguyên liệu chủ đạo sang những thành phần khác trong bữa ăn. Rau xanh được giới thiệu qua các cách chế biến quen thuộc như luộc, xào, nấu canh, ăn sống hoặc dùng kèm bún, phở, bánh xèo, nem nướng.

Thịt và các nguồn thực phẩm từ động vật cũng góp mặt trong bữa cơm thường ngày lẫn những dịp cỗ bàn. Qua đó, tác phẩm phác họa một bàn ăn Việt có nhiều nhóm nguyên liệu, trong đó gạo, cá - mắm và rau giữ vai trò gần gũi với đời sống.

Cơm nhà Bắc Trung Nam thường khác nhau do vị trí địa lý và khí hậu, sản vật của từng vùng.

Sự đa dạng ấy tiếp tục được thể hiện qua mâm cơm ba miền. Bữa ăn Bắc Bộ thường được mô tả với vị thanh, nhạt, những món rau theo mùa, cá kho, thịt kho, cà muối. Ở miền Trung, khẩu vị đậm đà, cay nồng với cá biển, thịt rim, mắm ruốc và các loại rau thơm. Trong khi đó, cơm nhà Nam Bộ thường có vị ngọt, béo, sử dụng nước dừa, đường trong những món như thịt kho trứng, cá kho tộ, canh chua.

Ẩm thực Việt đa dạng trong thống nhất

Trong buổi chia sẻ về sách sáng 24/11, TS Bùi Trân Phượng đánh giá cao cách cuốn sách thể hiện truyền thống dân tộc qua ẩm thực. Bà ghi nhận tác phẩm chú ý đến sự đa dạng vùng miền, đồng thời đề cao tính chân xác của kiến thức. Theo bà, việc dẫn nguồn cẩn thận, kể cả với những tài liệu tham khảo trên mạng, là một điểm đáng quý đối với sách dành cho thiếu nhi.

“Tôi đọc hết tác phẩm trong một ngày và thấy rất đáng quý. Đây là một cuốn sách mà tôi sẽ rất yên tâm giao vào tay cháu nội nhỏ của tôi”, TS Phượng nhận xét.

TS Bùi Trân Phượng (giữa) trong Talkshow "Cùng Vietales khám phá văn hóa Việt Nam".

Bên cạnh việc giới thiệu nguyên liệu và món ăn, cuốn sách còn gợi mở cách nhìn về sự thống nhất và đa dạng của văn hóa Việt Nam. Theo TS Bùi Trân Phượng, chính sự đa dạng trong cách chế biến ẩm thực Việt sẽ củng cố sự thống nhất trong bản sắc dân tộc. Cùng sử dụng gạo làm nguyên liệu quen thuộc, mỗi vùng lại có cách chế biến riêng, tạo nên những món ăn mang dấu ấn địa phương. Sự khác biệt ấy được thể hiện qua phở Hà Nội, phở Sài Gòn, bánh bột lọc miền Trung hay ẩm thực cung đình Huế.

Theo bà, những câu văn ngắn, có nhịp điệu và sử dụng cách diễn đạt gần gũi giúp trẻ dễ ghi nhớ. TS Bùi Trân Phượng nói thêm lối viết theo nhịp bốn chữ có thể nuôi dưỡng truyền thống truyền khẩu, vốn quen thuộc trong văn hóa Việt. Nhờ tận dụng âm điệu của tiếng Việt, nội dung không chỉ được đọc mà còn có thể được kể lại, ghi nhớ và chia sẻ dễ dàng.