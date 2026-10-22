Mỗi lưu học sinh là một sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam – Lào

Bà Nguyễn Thu Thuỷ - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT phát biểu.

Ngày 22/10, Trường Hữu nghị T78 tổ chức Lễ khai giảng khối Dự bị Tiếng Việt năm học 2026–2027 và trao quyết định Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thu Thuỷ cho biết: “Trường Hữu nghị T78 là cơ sở giáo dục đặc thù có bề dày truyền thống. Gần 70 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam và đào tạo văn hóa, tiếng Việt cho nhiều thế hệ lưu học sinh Lào; nơi vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào”.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, bà Nguyễn Thu Thuỷ - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78 cho ông Khuất Văn Thanh.

Năm học 2026–2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Với chủ đề năm học “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, ngành Giáo dục đang tập trung đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thành những chuyển biến rõ nét trong từng cơ sở giáo dục.

Theo đó, bà Nguyễn Thu Thuỷ đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm sau: Thứ nhất: Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đối với khối Dự bị tiếng Việt, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tăng cường thực hành giao tiếp, ứng dụng công nghệ; lấy năng lực sử dụng tiếng Việt thực tế trong học tập và đời sống làm thước đo chất lượng.

Bà Nguyễn Thu Thuỷ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục cho thầy cô Trường Hữu nghị T78.

Thứ hai: Chăm lo toàn diện đời sống học sinh, lưu học sinh. Phát huy đặc thù trường nội trú như ngôi nhà thứ hai của các em; bảo đảm an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và môi trường học đường an toàn, thân thiện. Đặc biệt quan tâm giúp lưu học sinh Lào mới sang Việt Nam sớm hòa nhập, yên tâm học tập.

Thứ ba: Xây dựng đội ngũ và đổi mới quản trị nhà trường. Nâng cao chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh chuyển đổi số, công khai, minh bạch, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

Thứ tư: Chủ động xây dựng định hướng phát triển bền vững, chuẩn bị tốt cho kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống vào năm 2028. Tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, Đại sứ quán Lào, các cơ sở giáo dục và chính quyền địa phương. Cục Hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục phối hợp, tham mưu, hỗ trợ nhà trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ông Khuất Văn Thanh - Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78 phát biểu.

Trong Lễ khai giảng, bà Nguyễn Thu Thuỷ nhắn nhủ với các lưu học sinh: “Hôm nay là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của các em tại Việt Nam, đất nước có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt với nước Lào anh em.

Tôi mong các em nỗ lực học tiếng Việt, tích cực giao lưu, tìm hiểu văn hóa Việt Nam và gìn giữ bản sắc văn hóa Lào. Mỗi lưu học sinh chính là một sứ giả của tình hữu nghị Việt Nam – Lào. Chúc các em học tập tốt, trưởng thành và đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Tại Lễ khai giảng, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bà Nguyễn Thu Thuỷ - Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78 cho ông Khuất Văn Thanh.

Ông Khuất Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Hữu nghị T78 chia sẻ: “Một năm học tiếng Việt phía trước có thể mang đến nhiều bỡ ngỡ: một ngôn ngữ mới, môi trường mới, những người bạn mới. Nhưng thầy tin rằng, với sự chăm chỉ, tự tin và chủ động giao tiếp mỗi ngày, các em sẽ từng bước làm chủ tiếng Việt, hiểu thêm văn hóa, con người Việt Nam và chuẩn bị hành trang vững chắc cho chặng đường học tập tiếp theo.

Thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng các em. Hãy đoàn kết, giúp đỡ nhau và coi T78 là ngôi nhà thứ hai của mình”.

Trường Hữu nghị T78, tiền thân là Khu học xá Miền núi Trung ương – T399, được thành lập ngày 01/01/1958 tại Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, địa điểm và nhiệm vụ, từ năm 1980, nhà trường chuyển về địa bàn Phúc Thọ, Hà Nội; từ năm 2010 mang tên Trường Hữu nghị T78. Là cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác đối ngoại, công tác dân tộc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nhà trường thực hiện nhiệm vụ đặc thù: đào tạo dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào; giáo dục trung học phổ thông cho học sinh dân tộc nội trú Việt Nam và lưu học sinh Lào. Năm học 2026-2027, Trường có 151 lưu học sinh Lào mới đến học tập. Nhà trường hiện có 212 lưu học sinh Lào.