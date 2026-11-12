Mối lo về AI khiến khối ngoại rút vốn mạnh khỏi chứng khoán châu Á

Các nhà giao dịch chứng khoán Ấn Độ - Ảnh: ANI.

Trong tháng 10 vừa qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút gần 50 tỷ USD khỏi cổ phiếu châu Á, mức rút vốn hàng tháng lớn nhất của khối ngoại khỏi thị trường khu vực trong vòng 4 tháng qua - hãng tin Reuters cho biết.

Tuy nhiên, thị trường Việt Nam đã hút vốn ròng từ các nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10.

Nguyên nhân của sự thoái vốn này là mối lo ngại về việc các tập đoàn công nghệ lớn "đốt" quá nhiều tiền mặt, cùng với nỗi lo rằng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được áp dụng sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, dẫn tới làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong trên toàn cầu, bao gồm cả ở châu Á.

Theo công ty dữ liệu tài chính LSEG, khối ngoại đã rút ròng 49,77 tỷ USD khỏi một nhóm thị trường cổ phiếu châu Á được theo dõi gồm Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Đây là mức rút ròng hàng tháng cao nhất khỏi nhóm thị trường này nói chung kể từ tháng 6.

Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào gồm tuần trước, trong đó có chiến thắng tại các bang đang gia tăng sự phản đối đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, đã khiến những mối bất an nói trên của nhà đầu tư duy trì.

Từ đầu tháng 11 tới nay, khối ngoại đã bán ròng thêm 22,6 tỷ USD cổ phiếu tại các thị trường ở châu Á - Reuters dẫn số liệu từ LSEG cho biết.

Ông Wael Makarem, chiến lược gia tài chính cấp cao tại công ty môi giới Exness, nhận định: "Dòng vốn rút đi phản ánh tâm lý thoái lui khỏi các vị thế liên quan đến AI, trong bối cảnh ngày càng có nhiều nghi ngại về hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI cũng như khả năng sinh lời từ lĩnh vực này. Từ trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, nhà đầu tư đã lo ngại rằng các quy định và quy trình đánh giá tác động môi trường sẽ trở nên khắt khe hơn, trở thành rào cản đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu và nhu cầu chip”.

Trong tháng 10, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 30,68 tỷ USD cổ phiếu Đài Loan, mức cao nhất kể từ ít nhất là tháng 1/2008, và bán ròng 14,59 tỷ USD cổ phiếu Hàn Quốc.

Từ đầu tháng đến nay, hai thị trường này tiếp tục ghi nhận dòng vốn ngoại rút đi lần lượt là 19,76 tỷ USD và 8,32 tỷ USD.

Một số nhà phân tích cho rằng các nhà đầu tư nước ngoài có thể đang rút vốn khỏi châu Á để chuyển sang các thị trường phát triển. Chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản đã giảm 6,91% trong tháng 10, so với mức giảm 1,69% của chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI All Country World Index.

Bà Scarlett Liu, chiến lược gia về các sản phẩm phái sinh cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại ngân hàng BNP Paribas, nói với Reuters: "Các nhà đầu tư quốc tế có thể đã bị thu hút bởi khả năng chống chịu tương đối tốt của chỉ số S&P 500 so với chỉ số MSCI châu Á không bao gồm Nhật Bản trong tháng vừa qua. Ngoài ra, một số nhà đầu tư có thể đã tăng phân bổ vốn vào trái phiếu chính phủ Mỹ khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 5,3% vào đầu tháng 10".

Thị trường chứng khoán Ấn Độ ghi nhận dòng vốn ngoại thoái lui tháng thứ hai liên tiếp, với tổng giá trị rút vốn ròng là 3,6 tỷ USD trong tháng 10. Tuy nhiên, từ đầu tháng 11 tới nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã rót ròng 5,68 tỷ USD vào cổ phiếu tại thị trường Ấn Độ.

Trong một báo cáo ngày 9/11, ông Herald van der Linde, trưởng bộ phận chiến lược cổ phiếu khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại HSBC, cho biết: "Chúng tôi nâng xếp hạng đối với thị trường Ấn Độ lên mức 'tăng tỷ trọng' (overweight), vì cho rằng thị trường này hiện có lợi nhuận doanh nghiệp ổn định cùng mức định giá cổ phiếu hợp lý hơn".

Thị trường chứng khoán Indonesia và Thái Lan ghi nhận dòng vốn rút ra lần lượt là 938 triệu USD và 199 triệu USD trong tháng trước. Ngược lại, thị trường Việt Nam và Philippines lại ghi nhận dòng vốn đổ vào lần lượt là 122 triệu USD và 109 triệu USD trong tháng 10.