Mối liên kết giữa Tập đoàn OBC với OBC Holdings cùng loạt hợp đồng thế chấp tài sản tại ngân hàng

Sự giao thoa nguồn vốn và nhân sự cấp cao tại Tập đoàn OBC

Công ty cổ phần Tập đoàn OBC chính thức được thành lập vào tháng 3/2024 với định hướng kinh doanh cốt lõi trong lĩnh vực truyền tải và phân phối điện. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại tòa nhà OBC Tower trên đường D8, khu dân cư Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Cơ cấu vốn điều lệ 450 tỷ đồng được đóng góp bởi 12 cổ đông cá nhân. Trong đó, Tổng giám đốc Nguyễn Quang Tuấn nắm giữ cổ phần chi phối 51%. Các cổ đông khác bao gồm Châu Mỹ Quân, Dương Thị Mai Hoa, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Thị Thúy Hằng và Nguyễn Ngọc Khanh mỗi người góp 8%. Nhóm cổ đông sở hữu 1% đến 2% gồm Lê Thị Hồng Yến, Huỳnh Thị Hương Thảo, Bùi Thế Hạnh, Đoàn Thị Thanh Trang, Lâm Trường Tam và Nguyễn Việt Dũng.

Cá nhân ông Nguyễn Quang Tuấn hiện còn giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị tại hai doanh nghiệp khác. Đầu tiên là Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư OBC hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ dịch vụ tài chính, thành lập năm 2021. Pháp nhân này đã tăng vốn từ 2 tỷ đồng lên 36 tỷ đồng vào tháng 4/2024, trong đó ông Tuấn sở hữu 90% cổ phần. Tiếp đến là Công ty cổ phần Bất động sản Gia Nghĩa thành lập năm 2020 với quy mô vốn 120 tỷ đồng, nơi ông Tuấn góp 50% vốn, các cổ đông còn lại là Nguyễn Hữu Đức 30%, Võ Trung Hiếu 10% và Lê Trung Nguyên 10%.

Sợi dây liên kết giữa Tập đoàn OBC và mảng bất động sản thể hiện rõ qua nhân vật Nguyễn Thị Anh Thư. Nữ cổ đông sinh năm 1992 này nắm 8% vốn tại Tập đoàn OBC, đồng thời là nhân sự chủ chốt tại Công ty cổ phần OBC Thuận An, nay được biết đến với tên gọi OBC Holdings. OBC Holdings thành lập vào tháng 3/2020 với vốn điều lệ 396,8 tỷ đồng, đặt chung trụ sở tại tòa nhà OBC Tower. Ban đầu, ông Vương Minh Hải và bà Hoàng Quỳnh Trâm mỗi người góp 37,55%, bà Thư nắm 24,9% và giữ chức Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Trải qua các lần thay đổi nhân sự, ông Vương Minh Hải hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Văn Hiếu làm Tổng giám đốc, còn bà Thư đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Tài chính.

Mạng lưới công ty vệ tinh và các khoản thế chấp tài sản tín dụng

Trên thị trường địa ốc, OBC Holdings ghi dấu ấn với dự án cao ốc A&K Tower tọa lạc tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương (cũ), nay là Phường Thủ Dầu Một, TP.HCM. Dự án chính thức được giới thiệu ra thị trường vào tháng 7/2025. Quy mô phát triển bao gồm hai khối tháp cao 30 tầng, cung cấp 1.155 căn hộ có diện tích dao động từ 40 m2 đến 105 m2. Để thu xếp nguồn lực triển khai dự án, giới chủ OBC Holdings đã thực hiện nhiều giao dịch tín dụng quy mô lớn tại Agribank chi nhánh Sở giao dịch. Tháng 9/2025, Chủ tịch Vương Minh Hải và Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Anh Thư đã mang lần lượt 14,9 triệu và 9,8 triệu cổ phần sở hữu tại OBC Holdings đi thế chấp.

Đến tháng 1/2026, chính OBC Holdings tiếp tục thế chấp quyền đòi nợ phát sinh từ 128 hợp đồng mua bán căn hộ và diện tích thương mại dịch vụ hình thành trong tương lai thuộc dự án A&K Tower tại cùng chi nhánh ngân hàng này. Khảo sát hồ sơ đăng ký kinh doanh cho thấy các lãnh đạo OBC Holdings còn hợp tác mở rộng sang nhiều pháp nhân khác. Nổi bật là Công ty cổ phần OBC An Phú được thành lập tháng 3/2025 với số vốn ban đầu 389 tỷ đồng và nhanh chóng tăng lên 489 tỷ đồng vào tháng 9/2025. Cơ cấu sở hữu ghi nhận ông Hải nắm 38%, bà Thư giữ 25% và vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Hiếu nắm 25% kèm chức danh Tổng giám đốc, phần 12% còn lại thuộc về ông Nguyễn Tiến Thành.

Mối quan hệ hợp tác giữa ông Hải và bà Thư đã hình thành từ năm 2013 thông qua việc cùng góp vốn vào Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Mỹ Nhật Cao chuyên sản xuất gốm sứ tại tỉnh Đồng Nai. Tại đây, bà Thư sở hữu 60% và ông Hải sở hữu 30% trên tổng vốn 50 tỷ đồng. Đến tháng 3/2018, hai cá nhân này tiếp tục chia đôi tỷ lệ sở hữu để thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Địa ốc Kim Hải với quy mô vốn 80 tỷ đồng, do bà Thư trực tiếp điều hành trong vai trò Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc.