Mối liên hệ giữa mật độ xương thấp và nguy cơ suy giảm nhận thức

Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Radiology của Mỹ, các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins cho biết, những phát hiện này mở ra khả năng tận dụng các lần chụp CT mà bệnh nhân đã thực hiện vì nhiều lý do khác nhau, như sàng lọc ung thư phổi, theo dõi các nốt bất thường hoặc chấm điểm canxi.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy mật độ khoáng xương thấp ở cột sống có liên quan đến tốc độ suy giảm nhận thức nhanh hơn và tình trạng tổn thương chất trắng liên quan đến tuổi tác tiến triển nhanh hơn.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng thuật toán học sâu để phân tích hình ảnh CT và tính toán mật độ khoáng xương ở các đốt sống ngực.

Kết quả cho thấy những người có mật độ khoáng xương ban đầu thấp hơn có liên quan đến sự suy giảm nhận thức tổng thể nhanh hơn. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện rằng mật độ khoáng xương thấp hơn có liên quan đến sự gia tăng tích tụ các vùng tăng tín hiệu chất trắng ở thể chai - cấu trúc não đóng vai trò quan trọng trong chức năng điều hành, trí nhớ làm việc và khả năng chú ý.

Theo các nhà nghiên cứu, việc xác định những người có mật độ khoáng xương thấp có thể giúp phát hiện nguy cơ suy giảm đồng thời về sức khỏe xương và thần kinh, cho phép sàng lọc sớm và quản lý các yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng những phát hiện này không cho thấy loãng xương gây ra chứng mất trí nhớ, mà chỉ cho thấy mối liên hệ này có thể phản ánh các yếu tố dẫn đến quá trình thoái hóa cả xương và não.