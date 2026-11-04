Tác giả: Bob Arnot/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Thánh kinh cà phê

Cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách lựa chọn những hạt cà phê chất lượng, một số kỹ thuật pha chế, các cách kết hợp cà phê với các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ lưỡng, cũng như hàng loạt các công thức hấp dẫn. Ngoài ra, những hiểu lầm thường gặp nhất đối với cà phê cũng sẽ được tiết lộ cùng với cách tránh một số ít mối họa tiềm ẩn trong cà phê.

Mối liên hệ giữa cà phê và cholesterol xấu

Cà phê giúp hạn chế hấp thụ cholesterol xấu, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Có điều, các tín đồ cà phê nên chọn loại cà phê phù hợp, để giảm lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Cà phê giúp cơ thể giảm hấp thụ cholesterol xấu. Ảnh minh họa: D.F.

Bác sĩ hẳn từng trao đổi với bạn về chỉ số cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), thường được gọi là cholesterol xấu. Tình hình sẽ tệ hơn khi LDL bị oxy hóa, dù quá trình này diễn ra trong máu hay tại lớp màng lót mạch máu, khuếch đại những ảnh hưởng của LDL và thúc đẩy sự tấn công của chứng xơ vữa động mạch.

Nguyên nhân khả dĩ lý giải cho nguy cơ mắc bệnh mạch vành ở các tín đồ cà phê ở mức thấp, như các nghiên cứu đã chỉ ra, là do CGA đã ngăn cản tiến trình oxy hóa LDL bên trong máu và bên dưới bề mặt các mạch máu, nơi cholesterol tích tụ. CGA cũng góp phần giảm bớt nồng độ cholesterol và triglyceride ở máu và mô. Nhìn chung, hợp chất này giữ vai trò tăng cường khả năng chống oxy hóa của máu chảy trong cơ thể.

Mặc dù theo cách này, cà phê giúp hạ thấp mức cholesterol, nhưng các loại cà phê không lọc, theo một số nghiên cứu của các nhà khoa học tại Scandinavia, hóa ra lại khiến hàm lượng này tăng lên.

Cà phê không lọc cho phép chất béo đi thẳng vào trong cốc, thay vì kẹt lại tại lớp màng lọc như vốn dĩ. Một trong những chất béo này, hẳn bạn vẫn còn nhớ, mang tên cafestol, với khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, tuy nhiên việc lạm dụng quá nhiều có thể làm tăng cholesterol.

Đây dường như là lựa chọn khó khăn mà những người ưa chuộng cà phê không lọc phải đối mặt, song có một giải pháp đơn giản hơn, chỉ thưởng thức một hoặc hai tách cà phê không lọc giàu phenol mỗi ngày, chuyển sang loại đã lọc nếu cần thêm cà phê, và theo dõi chặt chẽ nồng độ cholesterol.

Trợ thủ đắc lực của chứng viêm, oxy hóa, là một trong những mãnh lực khác kéo theo bệnh tật cho cơ thể. Để dễ hình dung, hãy nghĩ đến bộ phận cản trước cũ kỹ của ôtô. Những đốm gỉ sét xấu xí là hệ quả của quá trình oxy hóa mạnh mẽ.

Và nếu có khả năng tàn phá một chiếc xe như vậy, liệu oxy hóa sẽ gây ra tác động gì đến các bộ phận bên trong cơ thể bạn? Nó gây hại bằng cách xén bớt ADN. May thay, hợp chất phenol trong cà phê, chất chống oxy hóa phổ biến nhất trong thực đơn ăn uống của người Mỹ, lại tạo ra một vùng đệm giúp đối phó với oxy hóa, do đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch.