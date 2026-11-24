Trụ sở Nvidia vỡ òa khi đón Jensen Huang trở lại Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara trong tiếng vỗ tay và reo hò của đông đảo nhân viên. Ông cũng dừng lại trò chuyện ngắn với mọi người tại lối vào tòa nhà.

Ngày 23/11, hội đồng quản trị Nvidia đã quyết định khôi phục chức vụ giám đốc điều hành cho ông Jensen Huang. Tuy nhiên, Nvidia cho biết cuộc điều tra độc lập liên quan đến những nghi vấn xung quanh ông Huang vẫn sẽ được tiếp tục.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton cho biết Washington cũng đang điều tra Alice Huang và công ty cũ của bà, Megaspeed.

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa Megaspeed vào danh sách các thực thể bị hạn chế, điều này ngăn cản các công ty Mỹ giao dịch với những công ty trong danh sách trừ khi họ có được giấy phép đặc biệt.

Theo CNBC dẫn lại Wall Street Journal, Li Ming, cộng sự của Alice, được cho là tham gia sâu vào hoạt động và các quyết định lớn của Megaspeed. Li đang đối mặt với 5 cáo buộc tại Singapore. Đáng chú ý, các cáo buộc liên quan đến việc cung cấp thông tin sai cho Super Micro Computer, nhưng Megaspeed không được nêu tên trong hồ sơ cáo buộc đối với Li.

Alice Huang từng giữ vị trí chủ chốt tại Megaspeed International, công ty vận hành các trung tâm dữ liệu trên khắp Đông Nam Á. Vụ việc cũng làm dấy lên những lo ngại về hoạt động của doanh nghiệp này.

Trước đó, đầu tháng 11, Bộ Nội vụ Singapore cho biết cảnh sát không tìm đủ bằng chứng để kết luận Alice Huang phạm tội liên quan đến các lời khai. Bà nhận cảnh cáo nghiêm khắc vì cung cấp thông tin không chính xác và hạ thấp vai trò của mình tại Megaspeed.

Ba nhóm doanh nghiệp trong mạng lưới

Theo Financial Times, mạng lưới có sự tham gia của ba nhóm chính: các doanh nghiệp cung cấp và phân phối chip; những khách hàng có nhu cầu mua chip và phải đáp ứng điều kiện xuất khẩu của Mỹ; cùng các đơn vị trung gian bị nghi hỗ trợ vận chuyển chip vào nước khác và xử lý những giao dịch tài chính liên quan.

Nhóm đầu tiên có liên quan đến Inspur, một trong những đối tác lớn của Nvidia, chuyên tích hợp chip thành các hệ thống máy chủ hoàn chỉnh.

Tháng 3/2023, Inspur bị Mỹ đưa vào danh sách hạn chế xuất khẩu. Tuy nhiên, một công ty tại Mỹ có vốn của tập đoàn này, đặt trụ sở ở San Jose, California, không nằm trong danh sách. Inspur sau đó đổi tên đơn vị này thành Aivres, giúp công ty tiếp tục giao dịch với Nvidia.

Nvidia đã đưa Megaspeed và một công ty con vào danh sách hạn chế giao dịch từ năm 2025. Ảnh: Reuters.

Theo một nguồn tin am hiểu sự việc, Nvidia từng điều tra nghi vấn về mối liên hệ giữa Aivres và Inspur, nhưng kết quả cho thấy Aivres đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ và kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên, Nvidia sau đó vẫn hạn chế bán chip cho công ty này.

Nhóm thứ hai gồm những khách hàng đủ điều kiện mua chip với số lượng lớn. Để được Nvidia chấp thuận, doanh nghiệp phải cung cấp hồ sơ hoạt động ít nhất 3 năm, đồng thời phải chứng minh thành phần trong ban lãnh đạo và chủ sở hữu.

Trong bối cảnh đó, một số khách hàng của Inspur được cho là đã tìm đến Century Huatong, tập đoàn trò chơi trực tuyến lớn, để tiếp cận nguồn chip.

Theo Financial Times, một phương án được đề xuất là sử dụng doanh nghiệp nước ngoài đáp ứng các quy định xuất khẩu của Mỹ, đồng thời định vị công ty như một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thế hệ mới (neocloud). Doanh nghiệp được nhắc đến là Megaspeed, do Alice Huang tiếp quản và đổi tên vào năm 2023, tiền thân là một công ty có nguồn gốc từ 7Road International.

Alice Huang được cho là có một số lợi thế khi điều hành Megaspeed, nổi bật là khả năng giao tiếp tiếng Anh và kinh nghiệm xây dựng quan hệ với đối tác nước ngoài.

“Alice được chọn để lãnh đạo Megaspeed vì bà đã xây dựng được lòng tin trong nhiều năm”, một người từng có quan hệ kinh doanh với bà cho biết.

Kang Wei, chồng Alice Huang, từng có khoản đầu tư vào tập đoàn trò chơi trực tuyến Century Huatong. Ảnh: China Automotive.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, chồng Alice Huang là Kang Wei từng đầu tư vào Century Huatong. Bản thân Alice và tập đoàn này cũng có những mối liên hệ đầu tư với 7Road, doanh nghiệp trò chơi trực tuyến có quan hệ với Megaspeed.

Người phát ngôn Nvidia cho biết công ty đã đưa Megaspeed và một công ty con vào danh sách hạn chế giao dịch từ năm 2025, đồng thời không bán hàng cho các đơn vị này. Nvidia cũng sẽ không phê duyệt giao dịch với đối tác OEM nếu khách hàng thông báo có kế hoạch giao hàng cho những doanh nghiệp bị hạn chế.

Mối liên hệ với Prince Group

Nhóm thứ ba gồm những cá nhân và doanh nghiệp bị nghi tham gia khâu vận chuyển chip vào nước khác. Theo các nguồn tin am hiểu sự việc, Hu Xiaowei, nhân vật bị giới chức Mỹ xác định là một trong những người giữ vai trò chủ chốt tại Prince Group, được cho là đã tham gia một phần hoạt động này.

Prince Group bị Mỹ trừng phạt với cáo buộc liên quan đến lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Hu cũng bị cáo buộc điều hành các hoạt động buôn lậu và đánh bạc và bị bắt tại Nhật Bản vào mùa hè năm nay.

Hu Xiaowei, người bị giới chức Mỹ cáo buộc giữ vai trò số hai trong Prince Group. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ.

Các mối liên hệ giữa Hu và Century Huatong được lần theo thông qua mạng lưới sở hữu cổ phần, doanh nghiệp trung gian và những thỏa thuận hợp tác về quyền sở hữu trí tuệ. Một trong những đầu mối là Wang Ji, Chủ tịch Century Huatong, người từng nắm cổ phần chi phối tại một công ty mà Hu giữ chức giám đốc.

Mối liên hệ giữa hai bên được cho là bắt đầu từ khoảng năm 2015, khi Century Huatong tham gia thương vụ mua lại Shanda Games trị giá 4,2 tỷ USD. Công ty này sở hữu bản quyền phát hành trò chơi trực tuyến nổi tiếng Legend of Mir.

Hu và các cộng sự từng tham gia vận hành những máy chủ riêng cung cấp trò chơi này. Năm 2016, một số người liên quan bị bắt vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

“Một số cá nhân và tổ chức xuất hiện trong những nghi vấn liên quan đến hoạt động cung ứng chip hiện nay cũng từng có tên trong các hoạt động kinh doanh trò chơi trực tuyến trước đây”, một người từng tham gia các thương vụ trong lĩnh vực này cho biết.

Người phát ngôn Prince Group bác bỏ cáo buộc tập đoàn xây dựng mạng lưới phi pháp và cho rằng những thông tin do Mỹ đưa ra không có cơ sở thực tế.

Megaspeed - khách hàng lớn của Nvidia

Đến giữa năm 2023, Megaspeed tiếp cận Nvidia với tư cách nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây thế hệ mới, giới thiệu các trung tâm dữ liệu.

Dưới sự điều hành của Alice Huang, công ty vượt qua các vòng kiểm tra tuân thủ và nhanh chóng trở thành một trong những khách hàng lớn của Nvidia tại khu vực.

Alice Huang trong bữa tối với Jensen Huang tại một nhà hàng ở Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 22/5/2025. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu thương mại từ ImportGenius, từ tháng 12/2024 đến tháng 12/2025, giá trị hàng hóa Speedmatrix, công ty con của Megaspeed, khai báo nhập khẩu từ Aivres đạt khoảng 4,6 tỷ USD.

Theo Financial Times, sau khi đi qua các tuyến trung gian tại Đông Nam Á, chip Nvidia được cho là tiếp tục lưu thông qua các kênh phân phối không chính thức, với mức giá cao hơn nhiều so với ban đầu.

Tờ Straits Times của Singapore cho biết, trong một cuộc khám xét tại chi nhánh Megaspeed ở Indonesia vào đầu năm 2026, cảnh sát phát hiện nhiều giá đỡ máy chủ không có GPU.