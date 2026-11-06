Mỗi lần về quê, Jensen Huang đều ăn cơm nhà cùng cha mẹ trong căn nhà tróc vữa, lộ gạch đỏ

Khác với những cuộc gặp gỡ nguyên thủ quốc gia hay các sự kiện công nghệ quy mô lớn, khoảnh khắc đời thường này gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng bởi sự mộc mạc đến bất ngờ. Hiện tại, Jensen Huang là một trong những doanh nhân giàu nhất thế giới với khối tài sản ước tính khoảng 186 tỷ USD.

Ở cương vị người đứng đầu Nvidia – tập đoàn công nghệ có vốn hóa khoảng 5.000 tỷ USD, tên tuổi của ông gắn liền với sự bùng nổ của ngành trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Dù vậy, mỗi khi có dịp trở về quê nhà Đài Loan (Trung Quốc), vị tỷ phú này vẫn luôn giữ thói quen về nhà dùng bữa cùng cha mẹ.

Bức ảnh tỷ phú Jensen Huang ăn tối cùng bố mẹ.

Trong bức ảnh được lan truyền, Jensen Huang tạm rời xa hình ảnh của một vị tỷ phú quyền lực thường thấy. Ông diện trang phục giản dị, ngồi quây quần bên đấng sinh thành quanh mâm cơm gia đình với những món ăn truyền thống quen thuộc của người Đài Loan.

Chiếc bàn ăn bằng gỗ có kích thước nhỏ gọn, vừa đủ chỗ cho vài người ngồi. Toàn bộ không gian bữa ăn đều rất đỗi bình dị, hoàn toàn không có dấu vết của sự xa hoa hay những tiện nghi đắt đỏ thường gắn liền với giới siêu giàu.

Đáng chú ý hơn cả là khung cảnh bên trong ngôi nhà của cha mẹ vị tỷ phú. Phía sau bàn ăn, cánh cửa gỗ đã nhuốm màu thời gian và bức tường xuất hiện nhiều mảng vữa bong tróc, để lộ cả lớp gạch đỏ bên trong. Ở góc bếp chỉ đặt một chiếc kệ sắt đơn giản để xếp bát đũa cùng các vật dụng sinh hoạt hằng ngày.

Trái với hình dung của nhiều người về cơ ngơi bề thế của gia đình một tỷ phú hàng đầu thế giới, nơi ở của cha mẹ Jensen Huang không phải là biệt thự sang trọng hay dinh thự rộng lớn, mà chỉ là một không gian sống gọn gàng, mộc mạc như bao gia đình bình thường khác.

Jensen Huang là một tỷ phú giàu có nhưng có lối sống giản dị, trân trọng giá trị gia đình.

Hình ảnh này nhanh chóng tạo nên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn trực tuyến. Không ít ý kiến bày tỏ sự thắc mắc trước việc cha mẹ CEO Nvidia vẫn lựa chọn sinh sống trong ngôi nhà cũ kỹ thay vì chuyển đến một nơi ở tiện nghi, hiện đại hơn. Tuy nhiên, trên thực tế, gia đình ông vốn không theo đuổi lối sống phô trương.

Bất chấp việc người con trai nắm giữ khối tài sản khổng lồ và điều hành một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, hai ông bà vẫn duy trì nếp sinh hoạt quen thuộc, gắn bó với mái nhà đã lưu giữ kỷ niệm qua nhiều năm tháng.

Chính sự mộc mạc và lối sống không chạy theo vật chất đã khiến bức ảnh bữa cơm gia đình của Jensen Huang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Khoảnh khắc vị doanh nhân đứng trên đỉnh cao sự nghiệp vẫn lặng lẽ trở về bên mâm cơm đầm ấm trong căn nhà đơn sơ của cha mẹ cũng gửi gắm góc nhìn sâu sắc rằng, thành công đích thực không nhất thiết phải đi kèm với sự hào nhoáng bên ngoài.

Jensen Huang ăn ngô nướng tại chợ đêm ở Đài Loan (Trung Quốc).