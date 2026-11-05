Mời làm việc hai trường hợp đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội

Clip có hình ảnh nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 3/11, trên không gian mạng lan truyền video, hình ảnh nhạy cảm của một đôi nam nữ trong ô tô VF3. Đáng chú ý, nhiều tài khoản mạng xã hội còn công khai chia sẻ hình ảnh của những người liên quan, gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư và danh dự cá nhân.

Phòng An ninh mạng phát hiện hai tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh nhạy cảm của những người xuất hiện trong video. Trong đó, hình ảnh có nội dung phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Tiến hành xác minh, lực lượng Công an xác định chủ tài khoản “Minh Khang Nguyễn” là bà N.T.T.M.X. (trú tại phường Thuận An) và tài khoản “Ni SeVen” là N.Đ.L. (trú tại phường Thuận Hóa). Phòng An ninh mạng đã phối hợp với công an hai phường mời những người liên quan đến làm việc. Tại cơ quan công an, bà N.T.T.M.X. và N.Đ.L. thừa nhận hành vi đăng tải các nội dung trên.

Theo Công an thành phố, hành vi của hai trường hợp này có dấu hiệu vi phạm quy định tại Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, đối với hành vi đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy. Hiện, Phòng An ninh mạng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.