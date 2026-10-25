Mới lái ô tô, gặp 5 tình huống này cần xử lý thế nào để an toàn?

Với người mới lái xe, những tình huống bất ngờ trên đường có thể gây tâm lý lo lắng, dẫn đến thao tác thiếu chính xác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc giữ bình tĩnh, quan sát và xử lý đúng cách là yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro.

Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai hướng dẫn cách xử lý một số tình huống thường gặp mà người mới lái xe cần chú ý.

Khi xe phía trước phanh gấp, người điều khiển cần chủ động giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, giảm tốc độ và phanh phù hợp với tình hình thực tế. Tránh đánh lái đột ngột khi chưa xác định được tình hình giao thông xung quanh, bởi thao tác này có thể khiến phương tiện mất kiểm soát hoặc va chạm với xe khác.

Tại giao lộ, nếu đèn tín hiệu chuyển vàng, tài xế cần bình tĩnh giảm tốc độ và dừng trước vạch dừng theo quy định khi có thể dừng an toàn. Không cố tăng tốc để vượt qua giao lộ, bởi điều này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Trong trường hợp xe máy bất ngờ tạt đầu, người lái ô tô cần giảm tốc độ, giữ hướng lái ổn định và quan sát các phương tiện xung quanh. Việc phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột có thể khiến xe mất kiểm soát, đặc biệt khi đang di chuyển ở tốc độ cao.

Khi ghép xe vào vị trí đỗ nhiều lần không thành công, tài xế không nên nóng vội. Thay vào đó, cần bình tĩnh dừng xe khi cần thiết, quan sát khoảng cách với các phương tiện và chướng ngại vật, điều chỉnh hướng lái rồi thực hiện lại từng thao tác. Chỉ tiếp tục khi bảo đảm an toàn.

Người mới lái xe dễ lúng túng trước các tình huống bất ngờ, CSGT hướng dẫn cách xử lý để bảo đảm an toàn. (Ảnh Phòng CSGT Lào Cai)

Một tình huống khác dễ khiến người mới lái xe mất bình tĩnh là bị phương tiện phía sau liên tục bấm còi thúc giục. Trong trường hợp này, tài xế cần giữ tâm lý ổn định, không vì áp lực mà tăng tốc, chuyển hướng hoặc thực hiện thao tác thiếu an toàn. Mọi quyết định di chuyển, chuyển hướng đều cần dựa trên tình hình thực tế và tuân thủ quy định giao thông.

Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe khuyến cáo người điều khiển phương tiện thường xuyên rèn luyện kỹ năng, chủ động quan sát, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Đặc biệt, người mới lái xe cần bình tĩnh trước những tình huống bất ngờ, không để tâm lý lo lắng hoặc áp lực từ các phương tiện khác chi phối việc xử lý.